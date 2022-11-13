«اتحاد التأمين» يحث شركاته على تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة

حث الاتحاد المصرى للتأمين شركاته الأعضاء على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، وجاء ذلك فى ختام ورشة العمل الأولى التى نظمها على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، وأكد أن ذلك يأتى من منطلق وعيه بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وانعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمى والمحلى.

مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين فى قمة المناخ

وأعرب الاتحاد على حرصه على المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى.

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

وعقد الاتحاد ورشة العمل الأولى فى المنطقة الزرقاء الأربعاء الماضى، وذلك بالتعاون كبري شركات التأمين وإعادة التأمين، سويس ري، ميتلايف العالمية، شركة إليانز، وجاءت الورشة تحت عنوان: “دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ”.

وأدارت سينا حبوس (مستشار الاستدامة بالاتحاد المصرى للتأمين) دفة الحوار خلال ورشة العمل وتحدث كل من فيرونكا سكوتى (رئيس حلول القطاع العام بالشركة السويسرية لإعادة التأمين)، ونوريا جارسيا (الرئيس الإقليمى لشركة متلايف ) بجانب أيمن حجازى (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أليانز مصر).

أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين فى مصر

وأوضح الاتحاد أنه خلال الورشة تم إلقاء الضوء على أهمية مواجهة قضايا المناخ لما لها من أثر بالغ على كوكب الأرض ككل، وكذلك تم تناول الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين للمساعدة فى مواجهة مثل هذه القضايا.

ولفت إلى أن المتحدثين قاموا بإلقاء الضوء على المبادرات التى قامت شركات التأمين العالمية والمحلية بالمشاركة من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص لمواجهة مثل هذه القضايا ودعم جميع المجتمعات ومحاولة رفع الوعي لدى تلك المجتمعات بالحلول التأمينية التى يمكن أن يقدمها التأمين، خاصة لتلك المجتمعات الأكثر تعرضاً لهذا النوع من المخاطر وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الصمود.

ارتباط الاستدامة بملف التغير المناخى

وكشف الاتحاد أنه قد اختتمت الورشة بعدة توصيات وعلى رأسها ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ.

وأكد بحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المناسبة لمواجهة تلك المخاطر، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتدريب الكوادر فى شركات التأمين، وشجع الاتحاد شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.