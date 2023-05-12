اتحاد التأمين يبدأ فعاليات المارثون السنوي تحت شعار «معًا لمحاربة السرطان»

بدأت صباح اليوم أولى فعاليات المارثون السنوي الرابع، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية.

وينظم الاتحاد المصري للتأمين المارثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة؛ الثاني عشر من مايو، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا لمحاربة السرطان”.

وكان علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قد صرح أن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وشهد المارثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، حيث انضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ومحترفي رياضة العدو، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية الفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

ومما يذكر، أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.