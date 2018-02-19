اتحاد التأمين يبحث توقيع بروتوكول مع الداخلية فى إجباري السيارات

الشاذلى جمعة: يناقش المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين اليوم، مقترح اللجنة الفنية للسيارات، لتوقيع بروتوكول تعاون مع إدارة الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور فى وزارة الداخلية، للربط الإلكترونى بينها و بين شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الإجبارى على السيارات. وقال إ

الشاذلى جمعة:

يناقش المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين اليوم، مقترح اللجنة الفنية للسيارات، لتوقيع بروتوكول تعاون مع إدارة الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور فى وزارة الداخلية، للربط الإلكترونى بينها و بين شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الإجبارى على السيارات.

وقال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد، رئيس قطاع السيارات بشركة «الدلتا للتأمين»، إن البروتوكول المقترح يستهدف الربط بين عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى إلكترونيا بشركات التأمين، مع إدارة الحاسب الآلى بـ «الداخلية» لتكون كل عملية إصدار لتلك الوثيقة بالشركات ظاهرة فوريا على قاعدة بيانات وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وبالتالى لن يحتاج المواطن الراغب فى تجديد رخصته إلى تقديم وثيقة التأمين للعامل بوحدة المرور، بل يمكن للعامل إدخال بيانات المواطن لتظهر له وثيقة التأمين المصدرة، ليتأكد من إصدارها فعليا.

وأضاف أن عملية الربط والتى ستشارك فيها شركات التأمين التى حصلت على ترخيص إصدار إلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية حسب القرار 122 لسنة 2015، سيتضمن الربط مع بوابة الحكومة الإلكترونية ليتسنى للمواطن بجانب الحصول على بيانات مخالفات المرور الخاص به، الاطلاع على وثيقة التأمين الخاصة به، كما يمكنه سداد قسط التأمين عبر منظومة الدفع الإلكترونى بالبطاقات الائتمانية، بشرط تعاقد شركة التأمين مع البنك لتقديم تلك الخدمات، وقيام العميل بطباعة الوثيقة من منزله فى أى وقت، بعد إصدارها إلكترونيا من قبل شركة التأمين.

وأكد أن شركات التأمين ستقدم، خدمات السداد الإلكترونى لقسط وثيقة «الإجبارى سيارات» لعملائها، لتسهيل عملية التحصيل وتقليل تكلفة التحصيل وتوفير سيولة فورية لشركات التأمين تستغلها فى استثماراتها.

وأضاف أنه فور موافقة مجلس الممتلكات على المقترح، سيتم اعتماده من «الرقابة المالية»، والبدء فى إجراءات تفعيله.

وتغطى وثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مخاطر الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة، إذا وقعت فى مصر ويكون التزام شركة التأمين بدفع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، وبقيمة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، عدا تلفيات المركبات حسب أحكام القانون 72 لسنة 2007.