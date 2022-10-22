اتحاد التأمين يؤكد أهمية استخدام روبوتات المحادثة فى خدمة العملاء

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه للنجاح في السوق الحديث ، يجب على شركات التأمين التركيز أولاً وقبل كل شيء على التوقعات المتطورة لعملائها ، واعتبر أن روبوتات المحادثة تعتبر مجرد أداة واحدة أكثر ابتكارًا يمكن استخدامها لتلبية توقعات عملائها وتقديم الخدمة التي يحتاجون إليها.

يجب على شركات التأمين فهم توقعات عملائها

وأكد اتحاد التأمين على سعيه لدعم وتطوير السوق المصرية، وذلك من خلال إطلاعها على المستجدات والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالصناعة ، وعبر العمل على نشر التقارير والدراسات المتعلقة بذلك.

واعتبر أن هذه التحولات ستمكن شركات التأمين من البقاء خلال المدى القريب، كما سيمكنها من الاستعداد للتحديات التي ستواجهها في المدى البعيد ولذلك يجب عليها أن تفهم توقعات العملاء واتجاهات السوق مع الحفاظ على الشراكات المناسبة التي تساعدها على الابتكار لكي تبقى قادرة على المنافسة.

وأشار إلى ضرورة سعى شركات التأمين للاستفادة من استخدام وسائل التكنولوجية الرقمية في تسويق المنتجات لما لهذه الوسائل من مساهمة في تخفيض التكلفة على شركات التأمين، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل المخاطر، مع الاهتمام بإعادة صياغة الوثائق التأمينية المتنوعة حتى تتناسب مع طبيعة الوسائل التكنولوجية.

أهمية روبوتات المحادثة فى تغيير صناعة التأمين

ولفت الاتحاد إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) أدى إلى تغيير صناعة التأمين بما في ذلك خدمة العملاء ، ويعد أحد أكثر أشكاله شيوعًا هو استخدام روبوتات المحادثة وهو عبارة عن برنامج ، يمكنه محاكاة محادثة صوتية أو دردشة نصية، مع مستخدم بشري بلغة طبيعية، وذلك عند استخدام العملاء لبعض المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو حتى عبر الهاتف.

وأوضح أنه غالبًا ما تتعامل روبوتات الدردشة مع المحادثات التفاعلية أي أن الحوار يتم بين الطرفين في كلا الاتجاهين.

وأشار إلى أن روبوتات المحادثة مع العملاء، تتفاعل طوال أيام الأسبوع، ولا تقتصر على زمن أو مكان محددين. مما يجعل استخدامها، أو تضمينها، نافعًا وجذابًا للشركات وبصفة خاصة تلك التي لا تمتلك القوى العاملة الكافية ، أو الموارد المادية الكافية، لجعل الموظفين يعملون على مدار الساعة.

وأوضح أنه تحل روبوتات المحادثة بشكل متزايد محل قنوات التفاعل المباشر في صناعة التأمين ورغم أن وظائف روبوتات المحادثة وقدراتها تعتبر محدودة حاليًا إلا انها تتطور بشكل متزايد، و ينتظر مستقبلاً أن تصبح أكثر قدرة على فهم المشاعر الإنسانية.