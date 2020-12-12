اتحاد التأمين : وثيقة الملكية الفكرية تقدم آلية فعالة لدعم الابتكار والاختراع

ولفت الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه يجب دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد بالإضافة إلى جمع الإحصاءات والبيانات.

في استجابة من بعض الأسواق العالمية لتأمين الملكية الفكرية، ومنها في مارس 2019، أعلنت إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية وإدارة المخاطر إطلاق وثيقة ملكية فكرية جديدة، وقامت بتسميتها “حماية الملكية الفكرية IP Protect”، وقد أكد نائب الرئيس للممارسات المالية والمهنية لهذه الشركة في الولايات المتحدة إطلاق الوثيقة، مشيرًا إلى استمرار تزايد أهمية حقوق الملكية الفكرية والنفقات المرتبطة بها، وسعت العديد من المنظمات إلى إيجاد حل فعال لحماية أصول الملكية الفكرية الخاصة بها والمنتجات والخدمات، ولكن كانت الحلول تكلفتها عالية، ونحن الآن قادرون على تزويد العملاء بتغطية كبيرة وبسعر معقول مع إصدار هذه الوثيقة، وفقًا لنشرة الاتحاد المصرى للتأمين.

سوق التأمين فى لندن من الأسواق الرائدة فى تغطية حقوق الملكية الفكرية

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه من نماذج استجابة بعض الأسواق العالمية لتأمين الملكية الفكرية؛ حيث كان لسوق التأمين بلندن أيضًا نصيب في المشاركة بتأمين الملكية الفكرية في صيف 2018، عندما أنشأت إحدى أكبر شركات التأمين كيانًا للملكية الفكرية بقيمة 100 مليون دولار، بالشراكة مع شركة للوساطة ومجموعة من نقابات اللويدز الأخرى. وُصف على أنه “الكيان الأول للملكية الفكرية في سوق لندن” وقد تم إنشاؤه لتوفير قدرة استيعابية أكبر لمخاطر الملكية الفكرية الكبيرة.

وصرح أحد العاملين بالاكتتاب في شركة التأمين، في ذلك الوقت، بأن تزايد الاعتراف بأهمية الملكية الفكرية بالنسبة للعديد من الشركات يزيد الطلب على حماية الملكية الفكرية.

وقد وصلت السوق إلى نقطة تحول، حيث أدى ارتفاع قيمة الدعاوى القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية إلى التفكير في إستراتيجيات فعالة لحماية الملكية الفكرية، ومن المهم للغاية أن تقوم شركات التأمين بتطوير منتجات تخفف من المخاطر الجديدة التي يواجهها عملاؤها مع تغير العالم ونشأة مخاطر جديدة من نوعها.

الاتحاد المصرى للتأمين يؤكد ضرورة تبسيط الوثيقة

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الأسبوعية، عن فرص مستقبلية لقطاع التأمين لتغطية مخاطر الملكية الفكرية، فعلى المدى القصير (الأفق الأول)، تحتاج شركات التأمين إلى التفكير في طرق تبسيط صياغة وثائق المنتجات الهجومية والدفاعية الحالية، وزيادة الوعي حول تأمين الملكية الفكرية والوثائق المتوفرة.

وفي (الأفق الثاني) تحتاج شركات التأمين إلى إجراء تغيير تدريجي في كيفية مواجهة مخاطر الملكية الفكرية. وبناء عليه يجب أن يكون التسعير أكثر دقة، وتشكيل سلوكيات إدارة مخاطر مختلفًا.

إن الاعتراف بأن الملكية الفكرية هي أحد الأصول التجارية القيمة (وليس مجرد “حقوق قانونية”) وإمكانية توفير التأمين للتعويض في حالة انتهاك الملكية الفكرية يلعب دورًا رئيسيًّا في زيادة الوعي بضرورة استخدام تأمين الملكية الفكرية، وأخيرًا، في (الأفق الثالث)، قد تكون هناك فرص لشركات التأمين لتوسيع تغطية الوثائق وتقديم خدمات الوقاية من المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية والاستجابة لها.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك العديد من الفرص الجذابة لشركات التأمين لزيادة الوعي بقوة عن تأمين الملكية الفكرية، مع العمل على تعزيز نماذج المخاطر والتسعير، وتقديم تغطية أوسع وأفضل للمخاطر، ولكن أيضًا هناك بعض التحديات.

فمثلًا تعد الملكية الفكرية من الأصول التجارية ذات القيمة العالية (وليس مجرد من ناحية “الحقوق القانونية”) ويجب تسجيلها بقيمة تأمينية مناسبة.

ويعد تأمين الملكية الفكرية وسيلة لمنح الشركات نفوذًا للحفاظ على حقوقها القانونية (ومن ثم حماية المركز التنافسي).

وتعتبر صياغة الوثائق الحالية معقدة للغاية، ولدى شركات التأمين وشركات التأمين التكنولوجي فرصة لتقديم أدوات تكنولوجية متطورة لتشكيل نماذج لمخاطر الملكية الفكرية للمساعدة في الاكتتاب.

وتجد العديد من الشركات أن شراء وثيقة للملكية الفكرية يمثل تكلفة باهظة، مما يجبرها على البحث عن بدائل وتجنب شراء التأمين، وإطلاق حلول لحماية الملكية الفكرية للعملاء.

على سبيل المثال إطلاق خدمات “إدارة مخاطر الملكية الفكرية”؛ لدعم الشركات في منع مخاطر الملكية الفكرية الداخلية والخارجية من الحدوث والاستجابة بسرعة حال وقوعها، و تطوير مهام إدارة المطالبات بشركة التأمين التي توفر تأمين الملكية الفكرية.

التأمين يعوض العملاء عن التكاليف القانونية بسبب انتهاك الملكية الفكرية

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن تأمين الملكية الفكرية يقدم آلية فعالة من آليات دعم قطاع التأمين للابتكار والاختراع وحماية الملكية الفكرية وحماية الأصول غير الملموسة وتعويض العملاء عن التكاليف القانونية والأضرار، بسبب انتهاك الملكية الفكرية وتوفير الموارد المالية لأصحاب الملكية الفكرية للحفاظ على حقوقهم.

ويجب نشر الوعي حول أهمية تأمين الملكية الفكرية، وأثرها على الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الموارد المحدودة، والتوعية بشأن العواقب المالية التي قد تنشأ عنها، ودور التأمين في التخفيف من تلك العواقب، ومساعدة الشركات في الاستمرارية والحفاظ على الربحية ودعم الشركات للتطوير الدائم والابتكار والحفاظ على حقوقهم.

ولفت الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه يجب أن يتم دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قِبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد، بالإضافة إلى جمع الإحصاءات والبيانات حول الأضرار الحقيقية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبناءً عليه بدء التفكير في مدى احتياج هذه الأضرار لتقديم تغطيات تأمينية لها بالسوق المصرية، وخصوصًا في ظل وجود كيانات وشركات عالمية في السوق المصرية على دراية ومعرفة بهذه الأضرار والمخاطر، مما يسهل على شركات التأمين المصرية تقديم هذه التغطيات لها.