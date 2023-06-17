اتحاد التأمين: وثائق ائتمان الصادرات تحمى الأعمال التجارية بنسبة 75% إلى 95%

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين ائتمان الصادرات يمكن الشركات من الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ – 95٪ من مبلغ الفاتورة) فى الوقت المحدد من شركة تأمين ائتمان الصادرات، ما يضمن عدم انقطاع تدفقهم النقدى يمكّنهم من النمو بأمان.

وبيّن الاتحاد أن تأمين ائتمان الصادرات وثيقة متخصصة ووسيلة وثائق ائتمان الصادرات من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشترى فى الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها، سواء بسبب الإفلاس أو التعثر أو تصفية أعماله بسبب توقف العميل عن مزاولة أعماله التجارية، ما يمكن أن يعوق الصحة المالية للشركات، ويشكل خطرا كبيرا على وجودها، فحقوق البائعين تتعرض للخطر عند البيع بشروط الدفع الآجل، وبالتبعية تمتد هذه الأخطار إلى البنوك والمؤسسات المالية التى تمول تلك الصفقات، ومن هنا تنشأ المصلحة التأمينية فى تأمين الائتمان.

وأضاف اتحاد التأمين إلى أن هذا النوع من التأمين يشار له باسم تأمين الذمم المدينة أو تأمين المدين أو تأمين ائتمان الصادرات، ويلعب دورا هاما فى مساعدة الشركات على حماية رأس مالها وتثبيت التدفقات النقدية، ويمكن أن يساعد العملاء فى الحصول على شروط تمويل أفضل من البنوك التى تثق فى سداد حسابات العملاء المستحقة.

وبيّن أن هناك أنواع مختلفة من تأمين ائتمان الصادرات، والتى توفر مستويات مختلفة من الحماية، ويعتبر النوع الأكثر شيوعا هو تأمين دوران الأعمال بالكامل، والذى يغطى جميع مبيعات ائتمان الشركة، وهو الشكل الأكثر شمولا للحماية، حيث إنه يغطى جميع الفواتير المعلقة فى حالة التخلف عن السداد.

آلية تأمين ائتمان الصادرات

وأكد الاتحاد أن شراء تأمين ائتمان الصادرات يتم فيه فحص الجدارة الائتمانية للعملاء الخاضعين للتأمين واستقرارهم المالى بواسطة شركة تأمين الائتمان، كما يُفرض حد ائتمانى محدد لكل حساب من حسابات العملاء، ويكون ذلك هو المبلغ الذى يتم تعويضه إذا تخلف العميل المؤمن عليه فى السداد أو تعثره، حيث تراقب شركات تأمين الائتمان باستمرار الجدارة الائتمانية للشركات التى تؤمن عليها، من خلال تحليل العوامل الرئيسية، بما فى ذلك الديون والسيولة والمخاطر التى يتعرض لها القطاع، مع تغير المعايير الاقتصادية، ويمكن تعديل حدود الائتمان كجزء طبيعى من عملية مراقبة الائتمان، وعندما توضح المؤشرات أن الشركة تعانى من صعوبات مالية، فإن شركة تأمين الائتمان تخطر جميع حاملى وثائق التأمين الذين يبيعون للمشترى بالمخاطر المتزايدة، وتضع خطة عمل للتخفيف من الخسارة وتجنبها فى حالة حدوث خسارة غير متوقعة.