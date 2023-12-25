اتحاد التأمين: من 3 إلى 6 تريليونات دولار حجم اقتصاد المحيطات العالمي (جراف)

قال الاتحاد المصري للتأمين إن النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات يٌقدر بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار، حيث يساهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه هامة، بينما يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحرًا، في حين تنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية، ويُستخرج أكثر من 30% من إنتاج النفط والغاز من البحار.

وبيّن الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن الانتقال إلى اقتصاد صافي صفر Net Zero سوف ينتج عنه فرص لشركات التأمين، ما يعكس العدد المتزايد من البلدان الملتزمة بصافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050.

وأشار إلى أهمية الاقتصاد الأزرق، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديدات، المرتبطة بنسبة كبيرة بالأنشطة الاقتصادية، ومثال ذلك ارتباط ظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة.

والجراف التالي يوضح حجم الأعاصير الكبرى في شمال المحيط الأطلسي منذ 1950 حتى آخر 2022:

وبيّنت النشرة أهمية توفير موارد بشرية مدربة لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام، مع توافر قاعدة بيانات متعلقة ومتكاملة بمؤشرات الاقتصاد الأزرق، فضلًا على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول التي قطعت أشواطًا في ذلك الموضوع، إضافة إلى وضع إجراءات تنظيمية فعالة ومجهزة بآليات إشراف تشكيل أرضية قوية، لضم الفاعلين الاقتصاديين للتوجه نحو الاقتصاد الأزرق.

وأضافت النشرة ضرورة معالجة مياه الشرب الجديدة وتخزينها والبنية التحتية المستدامة للإمدادات، إذ يمكن أن يساعد التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي في حماية البنية التحتية المائية ضد مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، تعمل شركات التأمين الصينية على تطوير التأمين المتعلق بمسئولية تسرب المياه في شبكة إمدادات المياه والتأمين المتعلق بإدارة الطوارئ لإمدادات المياه.

وأوضحت النشرة أن التأمين ضد المسئولية عن الأضرار البيئية يمكن أن يوفر تغطية ضد التلوث المحتمل لمحطات تحلية المياه، وتأمين مسئولية الإنتاج الآمن الذي يمكن أن يحمي سلامة المصنع وطول عمر عمليات المصنع وأعماله، وتغطيات الممتلكات والهندسة التي تعوض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

والجراف التالي يوضح حجم الأعاصير متوسطة الخسائر في شمال المحيط الأطلسي منذ 1950 حتى آخر 2022:

وألمح الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تطور منتجات مبتكرة، تعتمد على استهلاك طاقة التحلية ومراقبة جودة المنتج أو ضمان تصنيع المعدات الهندسية لتحلية المياه.

وذكر أن تأمين الملكية الفكرية كذلك يحسن كفاءة شركات التكنولوجيا، من خلال حمايتها بشكل أفضل ضد المخاطر، مثل خسارة الإيرادات الناجمة عن انتهاكات الملكية الفكرية، والتكلفة القانونية لاتخاذ إجراءات ضد انتهاكات الملكية الفكرية أو الدفاع عن الادعاءات، والأضرار المستحقة إذا خسر المؤمن عليه دعوة انتهاك.

ووضحت أن لشركات تكنولوجيا توفير المياه الحصول على وصول أفضل إلى رأس المال وتوسيع نطاق الإنتاج، من خلال إنشاء وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما يمكنها استخدام المياه أيضًا والاستفادة من استخدام تأمين مسئولية المنتج أو تأمين ضمان المنتج مع تغطية ميثاق مستقل، وتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الجديدة.