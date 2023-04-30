«اتحاد التأمين»: محاسبة القيمة العادلة تقیس معدل استثمار الشركات لتحدید مركزھا المالي

يعد مفھوم القیمة العادلة واحدًا من المفاھیم المطروحة لقیاس الأصول والالتزامات التي تظھر في میزانیة الشركة العمومیة، حیث تظھر أھمیة استخدام القیمة العادلة من خلال الشفافیة التي تتمیز بھا ومدى تأثیرھا على مصداقیة الأسواق المالیة والمساھمة فى تحقیق الاستقرار على المدى الطویل.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية، أن محاسبة القيمة العادلة یمكن أن تساھم في التوافق وقابلیة المقارنة الدولیة، بسبب أن توقیت القیاسات للقیمة العادلة مقبولة حول العالم، وتغیرات القوة الشرائیة لا تتعرض لتشوھات حادة بمرور الوقت، لأن أي تغیرات في السعر تظھر في المیزانیة العمومیة من ناحیة، وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا من ناحیة أخرى، حیث إن ذلك مرھون بمدى كفاءة محفظة الاستثمار، وطالما أن نجاح شركات التأمین وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا یعتمد على مدى كفاءة الاستثمار، فإنه یتطلب قیاس الاستثمار بشركات التأمین بشكل صحیح لتحدید مركزھا المالي.

وأكد الاتحاد ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين التطبيق والممارسة العملية المتعلقة بمتطلبـات القيمة العادلة الحالية، وكذلك تحديد القيمة العادلة في الأسواق غير النـشطة أو الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة، كما يؤكد ضرورة البعد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية في تقدير القيمـة العادلة والتحيز في عملية قياس البيانات المالية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة القيمة العادلة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقـد عليهـا، خاصة عندما يكون الغرض من الاستثمارات الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وأشار الاتحاد إلى أن أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة في القياس تتمثل في تقديمها لمعلومات تكون أكثر دقـة وملائمـة مـن التكلفة التاريخية، نظرًا لأنها تقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها، ولأنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـي إدارة استثماراتهم المالية، خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن القيمة العادلة لها قدرة تنبؤية عالية، خاصة لأنهـا تعكـس التـأثيرات الاقتصادية الجارية، وتعبر عن مفهوم الدخل الـشامل، أي تعـالج أربـاح وخـسائر العمليات الاستثنائية، كما توفر محاسبة القيمة العادلة أساسًا محايدًا لتقييم كفاءة الإدارة في إدارة الأموال عـن طريق توضيح تأثير قراراتها بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بأصـول ماليـة، وتكبـدًا لالتزامات المالية أو سدادها والاحتفاظ به.

ولفت الاتحاد إلى أن محاسبة القيمة العادلة المستثمرين بنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة، إذ يراعي من خلالها تغيـرات القوة الشرائية لوحدة النقد، كما توفر محاسبة القيمة العادلة معلومات موثوق فيها عند تقييم الأصول والخصوم ممـا يساعد مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وتحد من قدرة المنشأة على التلاعب في الأرباح، كما تساهم أيضًا في تحسين جـودة المحتوى المعلوماتي للقوائم والتقارير المالية.