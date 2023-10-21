اتحاد التأمين: «متناهي الصغر» يجب أن يوفر احتياجات العميل المستهدف

قالت هديل عبد القادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين، إن شركات التأمين يجب أن تحرص على توفير المنتج المصمم بناء على احتياج العميل قبل شراء الوثيقة، حتى يكون عميلًا دائمًا بتجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة لها.

وبيّنت أن القيمة المتوقعة، هي التي يحصل عليها العملاء من وثيقة التأمين، وتتمثل في عدم الشعور بالقلق “راحة البالpeace of mind ” تجاه الخطر المؤمن عليه، بالإضافة إلى غيرها من العوامل المعنوية.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه شركات التأمين في تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر، تتلخص في قلة ثقة الأفراد تجاه صناعة التأمين بصفة عامة، وقلة وعى العملاء عن التأمين، ومحدودية الدخل وعدم وجود دخل ثابت للعميل، وصعوبة فهمه لطبيعة المنتج.

وأوضحت أن أهم العوامل المؤثرة في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر، لا بد أن تمثل فهمًا وتوعية للعميل تجاه مفاهيم التأمين، مع تحقق احتياجات العميل، وسهولة الوصول للفئة المستهدفة، ومناسبة القسط للعميل ذي الدخل المحدود، ومعرفة تكلفة التغطية المناسبة لدخل الفئة المستهدفة.

وذكرت بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في توعية شركات التأمين تجاه السوق المستهدفة، عبر توعية العاملين في سوق التأمين وأهمهم مكتتب التأمين ومسؤول المبيعات، وتقديم تغطيات زراعية مخصصة تتناسب مع المُزارع البسيط، والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، ومحاولة الاستفادة من المؤسسات التي لديها عدد كبير من العملاء، مثل مشغلي شبكات الهاتف المحمول والمتاجر الإلكترونية وغيرها.