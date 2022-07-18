«اتحاد التأمين» : فوز «عمران» برئاسة لجنة الأسواق الناشئة تقدير دولي لمصر

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن فوز الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ” الأيوسكو ” للعامين القادمين (2022-2024)، بالإضافة إلى فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال للمرة الثانية على التوالى، يعد تقديراً دولياً جديداً للدولة المصرية والدور الذى تلعبه على المستويين الإقليمى والدولى.



وأعرب الاتحاد المصري للتأمين فى بيان له عن تهنئته لـ “عمران” وأمنياته له بمزيد من النجاح والتقدم له وللهيئة العامة للرقابة المالية.