اتحاد التأمين : على شركات البرمجيات إبقاء بيانات عملائها بعيدة عن الاختراق الإلكتروني

سوف يتعين على الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات، وإنشاء منتجات البرمجيات أن تحمي نفسها أكثر من مطالبات العملاء التي تدعي الإهمال أو السهو، إذا كانت منتجات الشركة الناشئة لا تعمل على النحو الموعود، وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه بينما الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية E-commerce لديها احتياجات مختلفة تمامًا، وستحتاج إلى تركيز جهود إدارة المخاطر على إبقاء بيانات عملائها بعيدة عن الاختراق الإلكتروني.

التكنولوجيا الحيوية تواجه متطلبات رقابية متغيرة

وأضاف اتحاد التأمين أن هناك شركات تقنية ناشئة متطورة تعمل في صناعات كالتكنولوجيا الحيوية أو التكنولوجيا المالية، وهى تواجه متطلبات رقابية متغيرة باستمرار، وغالبًا ما تكون غير واضحة والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر، و تحتاج إلى التركيز على قواعد الالتزام أولاً وقبل كل شيء.

ومن هنا يمكننا استعراض بعض المخاطر الأكثر شيوعًا لتأسيس مشروع جديد وكيفية الحماية منها والتغطيات التأمينية المناسبة لها، من الجدير بالذكر أن المخاطر التي تواجه كلا من رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة تكاد تكون متماثلة فكلاهما يواجه مخاطر تجارية بدءاً من مخاطر التمويل و حتي المخاطر القانونية. يتطلب بدء عمل تجاري فهم العديد من القضايا والتعامل معها – مثل القضايا القانونية والتمويل والمبيعات والتسويق وحماية الملكية الفكرية وحماية المسؤولية والموارد البشرية وغير ذلك. وكانت هناك قصص نجاح مذهلة لشركات ناشئة في مراحلها الأولى نمت لتصبح شركات بمليارات الدولارات ، مثل Uber و WhatsApp و Airbnb وغيرها الكثير.

تعرف على المخاطر المالية التى تواجهها الشركات الناشئة

ولفت الاتحاد أنه مما لا شك فيه أنه لا توجد طريقة مؤكدة للتغلب على المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركات الناشئة و لا يمكن حصر تلك المخاطر، فتأسيس شركة ناشئة يعني المخاطرة ، بل إنه يمثل للكثيرين قفزة للمجهول .فقد تكون العوائد مشجعة ومربحة ومع ذلك تحدث العديد من حالات الفشل وتراجع الأعمال. والفرق بين تلك الشركات التي تستطيع أن تصمد أمام العمل في مناخ يسوده عدم التأكد و تلك التي تنسحب هو الدراسة الدقيقة لاحتياجات السوق و دراسة المنتج وحاجة العملاء لذلك المنتج والبحث الميداني.

وقد اثبتت بعض الدراسات ان 60% من المشروعات الناشئة تفشل خلال الثلاث سنوات الاولي، بالنسبة للمخاطر المالية وتمويل المشروع فإنه لا بد من وجود رأس المال للشروع في إنشاء شركة ناشئة وذلك للتمكن من تطوير المنتج و دراسة السوق، وتحديد احتياجات السوق والعملاء قبل بدء التنفيذ.

ويمثل نفاد التمويل والتدفق المالي مخاطرة كبيرة بالنسبة للشركات الناشئة حيث أن أكثر من 80٪ من الشركات الصغيرة تفشل بسبب مشاكل التدفق النقدي وغالبًا ما تنفق الشركات الناشئة أكثر مما تكسب خلال الثلاث أعوام الاولي.، و قد يكون الحصول على قرض أو تمويل من المستثمرين أمراً لا يمكن التنبؤ به وستحتاج الشركة الناشئة إلى سداد الديون في النهاية سواء حقق المشروع ربحاً أم لا.

سيساعد وجود توقعات مالية واضحة و حسابات دقيقة للمصروفات وتكاليف التشغيل وميزانية عمل دقيقة على التخفيف من حالة عدم اليقين التي تواجه الشركة الناشئة في بداية عملها، وإحدى طرق تخفيف عبء المخاطر المالية هي التأمين.