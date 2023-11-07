اتحاد التأمين بصدد مشاركة برنامج Chevening لابتعاث دارسين إكتواريين لبريطانيا

أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد وقع بروتوكولًا مع جامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الإكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الإكتوارية، إضافة إلى دعم طلبة الدراسات العليا بدراسة برنامج Chevening أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

جاء ذلك خلال تنظيم الاتحاد المصري للتأمين لقاء مع هيئة Chevening المسئولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية، بحضور عدد من العاملين بشركات التأمين المصرية، بمقر الاتحاد، بعد اقترح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية باقتراح بدء التعامل مع هيئةChevening ، لزيادة عدد الإكتواريين بمصر .

وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، على أهمية الدراسات الإكتوارية للسوق المصرية، مشيدًا بدور هيئة الرقابة المالية في دعم الدراسات الإكتوارية.

وقامت نفين شرف مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بمصر بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية، مشيرة إلى مميزات الدراسة من خلال منح Chevening وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج.

واستعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطي كامل تكلفة الدراسة، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية، ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

وأجابت عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.

أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين على أن الاتحاد وقع بروتوكولًا مع جامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الإكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الإكتوارية، إضافة إلى دعم طلبة الدراسات العليا بدراسة برنامج Chevening أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

جاء ذلك خلال تنظيم الاتحاد المصري للتأمين لقاء مع هيئة Chevening المسئولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية، بحضور عدد من العاملين بشركات التأمين المصرية، بمقر الاتحاد، بعد اقترح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية باقتراح بدء التعامل مع هيئةChevening ، لزيادة عدد الإكتواريين بمصر .

أكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، على أهمية الدراسات الإكتوارية للسوق المصرية، مشيدًا بدور هيئة الرقابة المالية في دعم الدراسات الإكتوارية.

وقامت نفين شرف مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بمصر بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية، مشيرة إلى مميزات الدراسة من خلال منح Chevening وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج.

واستعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطي كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية، ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

وأجابت عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.