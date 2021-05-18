«اتحاد التأمين»: الوصول للسكان البعيدين عن فروع التوزيع أبرز تحديات «متناهي الصغر»

هناك العديد من الخيارات التي تم اختبارها من قبل الشركات التي تقوم بإصدار التأمين متناهي الصغر مثل الشراكة مع مؤسسة خارجية تقوم بتوزيع المنتجات

أكد الاتحاد المصري للتامين أن التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر تشمل الوصول إلى السكان الذين قد يكونون بعيدين عن فروع توزيع التأمين أو لديهم معرفة محدودة بالتأمين.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأإلكترونية، أن النجاح في التأمين متناهي الصغر يتربط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد منهجية توزيع مُجدية وفعالة من حيث التكلفة، وهناك العديد من الخيارات التي تم اختبارها من قبل الشركات التي تقوم بإصدار التأمين متناهي الصغر مثل الشراكة مع مؤسسة خارجية تقوم بتوزيع المنتجات (مؤسسة التمويل متناهي الصغر)، ووكلاء مبيعات فرديين وأيضاً عن طريق استخدام التكنولوجيا (الهواتف المحمولة) والبيع بالتجزئة من خلال البنوك الريفية.

طريقة التوزيع تؤثر على المصروفات

كما أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الطريقة المتبعة في التوزيع سيكون لها تأثير كبير على مستوى المصروفات التي ستضاف إلى صافي قسط التأمين، فيما تتمثل تكاليف التشغيل في تكلفة الموظفين مثل الرواتب والمزايا والحوافز والمكافآت.

أما مصاريف المكتب فهى مثل الإيجار والصيانة / التنظيف والكهرباء والاتصالات والأثاث والمعدات (الشراء والاستهلاك) والتأمين، والسفر والنقل مثل السفر والإقامة والترفيه وتكاليف المركبات (الإيجار والصيانة والاستهلاك والوقود)، وتكنولوجيا المعلومات مثل شراء الأجهزة واستهلاكها وتحديثات البرامج والصيانة ورسوم الترخيص.

رسوم التأمين متناهي الصغر

وتشمل الرسوم مثل الرسوم القانونية والمهنية والرسوم المصرفية وأتعاب التدقيق وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وهناك خدمات الاستعانة بمصادر خارجية أخرى (الموارد البشرية والمحاسبة وما إلى ذلك).

أما صافي تكلفة إعادة التأمين حيث عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين، مثال في حالة اتفاقية تجاوز الخسارة يجب إدراجها في إجمالي القسط.

وهناك تكلفة رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بشكل معقول من رأسال مال للسماح لها بالوفاء بالتزاماتها بدفع المطالبات حيث من المحتمل أن يكون حجم المطالبة أكبر من المتوقع.

ويمثل الاحتفاظ برأس المال تكلفة على شركة التأمين لأن المستثمرين الذين يقدمونه لا يمكنهم إنفاقها واستثماره في مكان آخر لذلك يطالبون بعائد على رأس المال (تكلفة الفرصة البديلة).

كما يعتبر استثمار أموالهم في رأسمال شركة التأمين أكثر خطورة من أشكال الاستثمار الأخرى، مما يجعلهم يطالبون بعائد أعلى من عائد الاستثمارات الأخرى، لذلك على الرغم من أن رأس المال المدفوع يكتسب بعض الفائدة فإن العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون يجب أن يتم تحصيله من مصادر أخرى، ويعتبر نشاط التأمين هو المصدر الوحيد الآخر المحتمل، وبالتالي يجب أن تشمل عملية التسعير تحميل المصروفات لتمويل تكلفة رأس مال شركة التأمين.