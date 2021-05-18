تأميـــن

«اتحاد التأمين»: الوصول للسكان البعيدين عن فروع التوزيع أبرز تحديات «متناهي الصغر»

هناك العديد من الخيارات التي تم اختبارها من قبل الشركات التي تقوم بإصدار التأمين متناهي الصغر مثل الشراكة مع مؤسسة خارجية تقوم بتوزيع المنتجات
الشاذلي جمعة 5:31 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 5:31 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الاتحاد المصري للتامين أن التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر تشمل الوصول إلى السكان الذين قد يكونون بعيدين عن فروع توزيع التأمين أو لديهم معرفة محدودة بالتأمين.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأإلكترونية، أن النجاح في التأمين متناهي الصغر يتربط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد منهجية توزيع مُجدية وفعالة من حيث التكلفة، وهناك العديد من الخيارات التي تم اختبارها من قبل الشركات التي تقوم بإصدار التأمين متناهي الصغر مثل الشراكة مع مؤسسة خارجية تقوم بتوزيع المنتجات (مؤسسة التمويل متناهي الصغر)، ووكلاء مبيعات فرديين وأيضاً عن طريق استخدام التكنولوجيا (الهواتف المحمولة) والبيع بالتجزئة من خلال البنوك الريفية.

طريقة التوزيع تؤثر على المصروفات

كما أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الطريقة المتبعة في التوزيع سيكون لها تأثير كبير على مستوى المصروفات التي ستضاف إلى صافي قسط التأمين، فيما تتمثل تكاليف التشغيل في تكلفة الموظفين مثل الرواتب والمزايا والحوافز والمكافآت.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تودع أول رُبع من العام بنمو 27.4% و2.6 مليار جنيه زيادة في الأقساط

أما مصاريف المكتب فهى مثل الإيجار والصيانة / التنظيف والكهرباء والاتصالات والأثاث والمعدات (الشراء والاستهلاك) والتأمين، والسفر والنقل مثل السفر والإقامة والترفيه وتكاليف المركبات (الإيجار والصيانة والاستهلاك والوقود)، وتكنولوجيا المعلومات مثل شراء الأجهزة واستهلاكها وتحديثات البرامج والصيانة ورسوم الترخيص.

رسوم التأمين متناهي الصغر

وتشمل الرسوم مثل الرسوم القانونية والمهنية والرسوم المصرفية وأتعاب التدقيق وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وهناك خدمات الاستعانة بمصادر خارجية أخرى (الموارد البشرية والمحاسبة وما إلى ذلك).

اقرأ أيضا  مصر للأصول العقارية تستهدف 637.5 مليون جنيه إيرادات العام الجاري

أما صافي تكلفة إعادة التأمين حيث عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين، مثال في حالة اتفاقية تجاوز الخسارة يجب إدراجها في إجمالي القسط.

وهناك تكلفة رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بشكل معقول من رأسال مال للسماح لها بالوفاء بالتزاماتها بدفع المطالبات حيث من المحتمل أن يكون حجم المطالبة أكبر من المتوقع.  

ويمثل الاحتفاظ برأس المال تكلفة على شركة التأمين لأن المستثمرين الذين يقدمونه لا يمكنهم إنفاقها واستثماره في مكان آخر لذلك يطالبون بعائد على رأس المال (تكلفة الفرصة البديلة).

كما يعتبر استثمار أموالهم في رأسمال شركة التأمين أكثر خطورة من أشكال الاستثمار الأخرى، مما يجعلهم يطالبون بعائد أعلى من عائد الاستثمارات الأخرى، لذلك على الرغم من أن رأس المال المدفوع يكتسب بعض الفائدة فإن العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون يجب أن يتم تحصيله من مصادر أخرى، ويعتبر نشاط التأمين هو المصدر الوحيد الآخر المحتمل، وبالتالي يجب أن تشمل عملية التسعير تحميل المصروفات لتمويل تكلفة رأس مال شركة التأمين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

الاتحاد المصري: برامج متناهى الصغر ذاتية الإدارة تحتاج لتأمين عملائها عبر حقوق الملكية

الشاذلي جمعة 4:58 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

الاتحاد المصرى: يجب تغطية صافى قسط وثائق التأمين متناهى الصغر تكاليف المطالبات

الشاذلي جمعة 3:53 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

«فريمير» لوساطة الإعادة تدرس التوسع الخارجى خلال الثلاث سنوات المقبلة

الشاذلي جمعة 9:34 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

مصر للأصول العقارية تستهدف 637.5 مليون جنيه إيرادات العام الجاري

ماهر أبو الفضل 1:28 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

مصر لتأمينات الحياة تخطط للوصول بمحفظة أقساطها لـ 7 مليارات جنيه

ماهر أبو الفضل 12:55 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

مصر للتأمين تستهدف 10.3 مليار جنيه إجمالي أقساط العام المالي المقبل

ماهر أبو الفضل 12:33 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21