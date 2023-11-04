اتحاد التأمين: الهند الـ20 عالميًا فى معدل اختراق القطاع بها بحلول 2022 (جراف)

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الهند احتلت المرتبة 20 عالميًا من حيث معدل اختراق التأمين بها، بحلول السنة 2022، مضيفًا أن دول تايوان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سجلت نسب اختراق أعلى 14.8% و12.2% و11.7% و11.1% على التوالي.

وأوضح أن مؤشر اختراق التأمين Penetration Rate يقيس مدى مساهمة الأقساط التأمينية المتحصلة لدى شركات التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، بينما معدل اختراق التأمين على الحياة يعد الأقساط من وثائق التأمين على الحياة فقط كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن معدل اختراق التأمين على المسؤوليات والممتلكات يأخذ في الاعتبار الأقساط بخلاف وثائق التأمين على الحياة.

والجراف التالي يوضح الدول الـ10 الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة في 2022:

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن معدل اختراق صناعة التأمين في الهند بلغ أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن بيانات هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI) أظهر أن انتشار التأمين في الهند بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، مضيفة أن معدل الاختراق يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن كثافة التأمين في الهند ارتفعت إلى 91 دولارًا، بحلول 2022، بينما زادت كثافة التأمين على الحياة إلى 69 دولارًا بحلول ذات العام، إضافة إلى ارتفاع كثافة التأمين على غير الحياة إلى 22 دولارًا في السنة السابقة.

وذهب إلى أن مؤشر كثافة التأمين Insurance Density يقيس حصة الفرد من الأقساط التأمينية لشركات التأمين، مشيرًا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين معدل اختراق وكثافة التأمين ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن الاقتصادات سريعة النمو غالبًا ما تشهد زيادة الطلب على منتجات التأمين، ما ينعكس في ارتفاع معدل الاختراق، إذ يمكن أن يمكن أن يتجاوز نمو صناعة التأمين نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل.

وبيّن الاتحاد أن الكثافة التأمينية الإجمالية للهند تبلغ 874 دولارًا، لتحتل بذلك المرتبة 27 من حيث كثافة التأمين العالمية، بينما سجلت الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا كثافة أعلى تبلغ 8193 و6610 و6742 دولارًا، على التوالي.

وذكر أن معدل اختراق التأمين في الهند يبلغ 4.2% فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 7%، في حين بلغ معدل اختراق التأمين على الحياة 3.2%، وهو ما يتماشى بشكل جيد مع المتوسط العالمي البالغ 3%، بينما بلغ نفس المعدل في نشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 1%، ما يعد أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 3.9%.