اتحاد التأمين: الهندسة المالية تمنح المؤسسات سياسات إدارة تغيرات الأسواق

قال الاتحاد المصري للتأمين إن الهندسة المالية تعد من المداخل الحديثة التي تقدم عدة تقنيات لقياس المخاطر التشغيلية وآليات مواجهتها والاستقرار المالي بالمؤسسات، حيث سعت إلى رسم سياسات ابتكار أدوات مالية وإستراتيجيات مرنة تتفاعل مع التغيرات المستمرة في أسواق المال.

ولفت الاتحاد، في إحدى دورياته الأسبوعية، أن الهندسة المالية تمثل مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تستخدمها المؤسسات المالية،

حيث تسعى، من خلال ما أفرزته من أدوات وتقنيات حديثة، إلى دعم إستراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر بالمنشآت، مثل العقود المستقبلية والآجلة والخيارات والمبادلات، كما تعمل على تقليل أخطار الاستثمار، بتحليلها وإستراتيجيات التداول، والنماذج المالية.

وبيّن أن الهندسة المالية Financial Engineering إنما هي استخدام لأدوات مشتقة من علوم الرياضيات التطبيقية والحاسب والإحصاء والاقتصاد، لمعالجة التحديات والمشاكل المالية وابتكار أدوات جديدة، تستخدمها المؤسسات المختلفة، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، ما يساعد على زيادة تداول المشتقات والمضاربة في الأسواق المالية.

وأوضح أن الهندسة المالية تحليل كمي تستخدمه البنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التحوط fund Hedge لمواجهة المخاطر المالية الحالية والمستقبلية، بتقديم تقنيات حديثة ومبتكرة في مجال الاستثمار، بالاعتماد على النمذجة الرياضية الحديثة في تحليل الاستثمارات.

وكشف أن الإدارات المالية بالشركات تعرف الهندسة المالية على أنها نماذج كمية وبرامج تقنية ومشتقات مالية تعمل على تحسين العمليات المالية للمؤسسة، تتضمن إدارة محفظة الاستثمار، بالتفاوض حول التمويل، واستخدام أدوات التحّوط في الصفقات والأخذ بعين الاعتبار المخاطِر التنظيمية والسياسية، وتنظيم صفقات البيع والشراء.

كما أفاد أن الهندسة المالية، من وجهة نظر الأسواق المالية، تقوم على تحليل البيانات المالية بطريقة علمية تعتمد على علوم الرياضيات أَو النماذج المالية،

مشيرًا إلى أن الجمعية الدولية للمهندسين الماليين (IAFE) تعرفها على أنها تطوير وتطبيق مبتكر للنظرية المالية والأدوات المالية لخلق حلول للمشاكل المالية المعقدة.

وأكد أن الهندسة المالية تمر بمجموعة من الأنشطة، تبدأ بعمليات التصميم والتطوير والتنفيذ للأدوات والتقنيات المالية المبتكرة،

إضافة إلى صياغة حلول إبداعية للمشكلات المالية، كخلق وتصميم تقنيات مالية مبتكرة، مثل أدوات التحوط المالي والمشتقات المالية وبطاقات الائتمان وأنواع جديدة للسندات، وتصميم عقود تحوط مبتكرة، مع تطويرها لتلبية أهداف المؤسسة، وتطبيقها على أنشطة المؤسسة المالية وابتكار عدد من الإجراءات التي تساعد في جعل التقنيات مرنة وعملية.