اتحاد التأمين: المنصات الرقمية ركيزة للتحول الآلي في القطاع (جراف)

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن المنصات الرقمية تعمل على التحول الآلي لجميع العمليات التجارية وتبسيطها وجعلها أكثر سلاسة، مثل تلقي المطالبات ومعالجة الفواتير وتحصيل المدفوعات.

وأضاف اتحاد التأمين، أن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في المؤسسة يعطي الفرصة لتبسيط العمليات الورقية المكلفة والمرهقة، ما يوفر للشركات مبالغ مالية كبيرة، مع إمكانية تزويد تطبيقات الهاتف المحمول بخدمات مميزة توفر بسهولة ميزة تنافسية تعمل على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وولائهم.

وبيّن أن العملاء المعاصرين قد اعتادوا على شراء وإدارة كل شيء باستخدام هواتفهم الذكية، لذلك فإنهم يتوقعون الحصول على تجربة متميزة عند التعاقد مع شركات التأمين، بأن يقدروا على استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول لدفع الأقساط والإبلاغ عن مطالبات والوصول إلى حساباتهم وإدارتها.

ولفت إلى أن تطبيقات الهاتف المحمول الرقمية تصبح الحليف المثالي لتلبية طلبات العميل، عند استمرار تزايد طلبات المستهلكين، عبر التفاعل مع العملاء، لإمكانية تطبيقات الهاتف المحمول جذب انتباه العملاء لفترة أطول مع تشجيعهم على استخدام المزيد من المنتجات.

وتابع أن التطبيقات الرقمية تسمح للشركات بجمع المعلومات عن كل عميل، مشيرًا إلى أهمية ذلك عند تقديم العروض للعملاء بناءً على البيانات الواردة، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء وزيادة ولائهم.

وألمح إلى أن الحصول على ميزة في تنافسية يتطلب تطبيقات هاتف وبعض الخدمات الجذابة، مشيرًا إلى أن منتجات التأمين الصحي، مثلا، يمكن أن تكون أكثر جاذبية للعملاء على المدى الطويل، عبر تطوير تطبيقات سهلة الاستخدام يوفر العديد من الميزات المفيدة، مثل استشارات الأطباء عن بعد وتاريخ العلاج وجدولة المواعيد.

ختامًا، الجراف التالي يوضح المجالات الأكثر تضررًا من من الذكاء الاصطناعي عالميًا: