اتحاد التأمين المصرى يدرس أفضل ممارسات حماية الملكية الفكرية

كشف اتحاد التأمين المصرى أن أفضل الممارسات لحماية الملكية الفكرية عند مرحلة الابتكار والتطوير هى اتفاقية عدم الإفشاء Non-disclosure agreement NDA قبل تبادل المعلومات الهامة مع الموظفين والأطراف الثالثة.

وأضاف: “قم بإعداد اتفاقية عدم الإفشاء لحماية المعلومات السرية مثل البيانات المالية والأفكار الجديدة والأسرار التجارية، وحد الوصول إلى المعلومات: يتم تخزين الكثير من الملكيات الفكرية الحالية إلكترونيًا مما يؤدي إلى خطر اختراق المعلومات بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ولذلك يجب تطبيق إجراءات الأمان المشددة”.

كما يجب توفير التدريب المنتظم بما يتماشى مع السياسة الحالية للموظفين للتأكد من حفاظ العاملين على المعلومات بالطريقة الصحيحة، وكذلك تحسين الحوكمة (على سبيل المثال، تأكد من إطلاع وتدريب موظفيك وشركاء العمل بشكل صحيح).

اتحاد التأمين المصرى يبحث تخفيف مخاطر الملكية الفكرية

وأوضح أتحاد التأمين المصرى فى نشرته الأسبوعية عن أهمية تأمين مخاطر الملكية الفكرية أنه من أجل تخفيف المخاطر عن طريق الحفاظ على سريتها، فإن “الأسرار التجارية مقابل حماية الملكية الفكرية” هو خيار استراتيجي يتطلب من المنظمات تقديم تقييم صادق لاحتمال النجاح.

وسيتطلب اختيار الحفاظ على سرية المعلومات إجراءات حاسمة لضمان حماية الاختراع من التهديدات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، والاحتفاظ بالملكية الفكرية كسر تجاري قد ينتج عنه مثلا تسريب تلك الأسرار التجارية من داخل الشركة أو إعادة تصميم المنتج من قبل المنافسين، فلذا يجب التفكير جيدًا إذا كانت أفضل استراتيجية هي تسجيل الملكية الفكرية الخاص بك أو يمكن الاحتفاظ به كسر تجاري مع امكانية ضمان عدم الافصاح عنها.

ويتم تخفيف المخاطر أثناء عملية تسجيل الملكية الفكرية وفقًا لبعض الدراسات، فإن حوالي نصف قادة الشركات فقط يفهمون قيمة وأهمية الملكية الفكرية ويشاركون بفاعلية في التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالملكية الفكرية.

ومن المرجح أن يجدوا أنسب آليات الحماية التي يمكن أن تدعم التحركات الاستراتيجية الهجومية والدفاعية طويلة المدى، ويفكروا بعناية في أفضل طريقة لاستغلال ملكيتهم الفكرية (على سبيل المثال من خلال بيع ملكيتهم الفكرية أو ترخيصها أو التعاون مع الآخرين أو حتى التبرع بها من أجل الصالح العام).

أفضل ممارسات حماية الملكية الفكرية

وأشار اتحاد التأمين المصرى إلى أن أفضل ممارسات لحماية الملكية الفكرية هى التأكد من أن الفكرة غير موجودة: حتى لا تكون عرضة لإجراءات قانونية بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر، وتحديد الفئة المناسبة للملكية الفكرية: العديد من الشركات تخلط بين أنواع الملكية الفكرية وذلك بسب اختلاف أنواعهم لذلك لا تحصل على أقصى حماية كانت ستحصل عليها لو كانت اختارت الفئة الصحيحة.

وتقوم الأنواع المختلفة لحماية الملكية الفكرية بمنح المؤسسات حقوقًا مختلفة، وكذلك تحديد النطاق الجغرافي: أحد مخاطر الملكية الفكرية الرئيسية هو الافتقار إلى الحماية المناسبة في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأن الحقوق الدولية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً للحصول عليها، فإن العديد من الشركات تركز على أسواقها الرئيسية المستهدفة وقد يتسبب هذا في بعض المشكلات، حيث يمكن ان يقوم أحد المنافسين بترجمة طلب الحصول على الملكية الفكرية المقدمة من شركة اخري للغة أخرى وتقديمه في بلد آخر.