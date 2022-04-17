كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك اعتقادا خاطئا شائعا بين بعض الشركات وهو أن الموقع الالكتروني للشركة عمل يتم إنجازة لمرة واحدة فقط، فيشعرون أنه بمجرد إنشاء الموقع ال‘لكتروني الخاص تنتهي المهمة ولا يهتمون بتحديثه أو صيانته.

ويعتبر الموقع الالكتروني لشركة التأمين هو أول صورة لها بالنسبة كبيرة من العملاء الحاليين والمحتملين، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه الآن، إذ تقدّر نسبة المستخدمين الذين يحكمون على مصداقية الشركة بناءً على كيفية تصميم موقعها ال‘لكتروني بحوالي 75%،

أهداف شركات التأمين من إنشاء موقع الكترونى

وأكد الاتحاد أن بعض الاحصائيات التي أجرتها شركة نيلسون لخدمات التسويق كشفت أن الأمر يستغرق 50 مللي ثانية فقط من المستخدمين لتكوين رأي حول الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وهذا الرأي يحدد ما إذا كانوا سيستمرون بالتصفح على الموقع أو يغادروه، 88 % من مستخدمي الانترنت أقل عرضة للعودة إلى موقع الكتروني بعد تجربة سيئة، ذلك بسبب عدم جاذبية الموقع الالكتروني من الناحية الجمالية أو بسبب وجود أخطاء في تصميم بعض الصفحات وصعوبة الوصول إليها، إذ تؤدي المواقع الالكترونية البطيئة التحميل إلى خسارة مايقرب من 2.6 مليار دولار من المبيعات كل عام.

ويؤدي إنشاء موقع الكتروني جديد إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية لشركات التأمين وهى المصداقية حيث يتوقع الأفراد أن يكون لدى شركات التأمين التي يتعاملون معها موقع الكتروني يمكنهم استخدامه والتواصل مع الشركة في أي مكان وفي أي وقت، تعزيز القدرة على استهداف العملاء طبقاً للبيانات، بجانب الديموغرافية حيث يتم تخزين الموقع الاكتروني الخاص بالشركة في قاعدة بيانات جوجل كمرجع لأي كلمات رئيسية تختارها الشركة فيظهر الموقع الالكتروني في حالة البحث بتلك الكلمات عبر جوجل.

ويساهم الموقع الالكترونى فى تسهيل البحث المحلي إذ يساعد إنشاء موقع الكتروني مناسب وبخطة تسويقية مدروسة جيداً إلى أفضل الممارسات خلال عمليات البحث المحلية على الانترنت مما يسهل على العملاء المحتملين العثور على الموقع الالكتروني للشركة قبل الشركات المنافسة.

مزايا المواقع الالكترونية

وتضم العناصر الأساسية لنموذج التوزيع الشامل القائم على العميل أولاً عبر الموقع الالكتروني توافر القدرة على شراء وثائق التأمين (لا توفر شركات التأمين التقليدية للعملاء خيار شراء جميع الوثائق عبر الإنترنت)، في السنوات الأخيرة زادت عمليات التحول الرقمي في صناعة التأمين بشكل كبير بل وتجاوز في ذلك القطاع المصرفي. فعلى مستوى المنتج، توفر أكثر من 90% من شركات التأمين متعددة القنوات الوصول إلى منتجات التأمين على السيارات والمنزل عبر الإنترنت، كما توفر حوالي 40% فقط من الشركات منتجات التأمين الصحي الشامل و توفر 11% فقط منتجات التأمين على الحياة.

ولفت الاتحاد أنه على الرغم من أن كلاً من منتجات التأمين البسيطة و المعقدة تخلق مستويات عالية مماثلة من حركة البحث عبر الانترنت، فإن هذين النوعين من المنتجات يختلفان بشكل كبير من حيث الاستفادة من التحول الرقمي، ذلك بسبب أن منتجات التأمين المعقدة عادة ما تتطلب جهداً كبيرا من شركات التأمين لسد فجوة المعلومات بالنسبة العملاء.

تحتاج تلك المنتجات إلى التبسيط وتوافر عنصر الشفافية فيما يخص المعلومات المتاحة المنتج، لذلك يجب على الخبراء تقديم المشورة لمساعدة العملاء على الاختيار بين مجموعة كبيرة من الخيارات والمفاضلات، تفضل شركات التأمين إلى حد كبير أن يتم تقديم المشورة للعملاء عن طريق فريق المبيعات الخاص بها حتى تكون فعالة وتحد من عمليات البيع الخاطئ الناتج عن إعطاء معلومات خاطئة للعميل عن منتج التأمين.