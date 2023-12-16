اتحاد التأمين: السياسة المنظمة للاستثمار عامل أساسي للوصول إلى نمو القطاع

قال الاتحاد المصري للتأمين إن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها، كما يعد تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الأساسي للوصول إلى ذلك الهدف.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، ضرورة قياس كفاءة السياسية الاستثمارية لشركات التأمين المصرية، لتحديد مواطن الضعف في سياساتها الاستثمارية ومحاولة علاج الضعف لرفع كفاءة نشاطها الاستثمار.

وأوضحت النشرة أن مصادر إيرادات شركات التأمين تتمثل في مصدرين أساسين، أولهما النشاط التأميني للشركات، أما الآخر فيتمثل في النشاط الاستثماري للشركة، إذ يؤدي إصدار الوثائق وتجديدها إلى حصول شركات التأمين على أموال ضخمة من الأقساط المحصلة، وتلك الأموال ليست ملكًا لها، ولكنها تقوم بوظيفة الأمين عليها، وتحافظ شركات التأمين على تلك الأموال لحين الحاجة إليها للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، ولذا فإنها تقوم باستثمارها في القنوات المختلفة، عبر اتباع سياسة استثمارية رشيد ة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تلك الاستثمارات.

وأشار إلى أن المشرع يتدخل في معظم دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية لتحديد معالم السياسة الاستثمارية التي يجب على شركات التأمين اتباعها، رغبة منه في الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والغير، والحد من رغبة شركات التأمين في تحقيق أعلى عائد ممكن مع التضحية بالقواعد الفنية والأساسية للاستثمار، وكذلك فإن تدخل المشرع يكون بهدف آخر، وهو ضمان المساهمة الفعالة من الشركات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن تلك الشركات تقوم بتجميع المدخرات الوطنية في صورة أقساط التأمين المحصلة مقدمًا.

وبيّن أن التأمين يتعامل مع الأخطار المستقبلية محتملة الحدوث، بينما تتمثل التزامات شركات التأمين في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، التي تعد التزامات آجلة، ويتوفر لدى شركات التأمين قدر لا يستهان به من الأموال في صورة مخصصات، لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.

وأوضح أن تراكم الأموال مصدر مهم من مصادر الاستثمار والتمويل، حيث إن بقاء تلك الأموال لدى شركات التأمين عاطلة دون الاستفادة منها يضر بمصلحتها وبالمصلحة الوطنية بشكل عام، لذا ينبغي على شركات التأمين تبني سياسة استثمارية جيدة، من خلال استثمار الأموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستثمار في شركات التأمين.