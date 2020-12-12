اتحاد التأمين : ارتفاع قيمة تعويضات مخاطر الملكية الفكرية إلى 10.2 مليون دولار

أشار اتحاد التأمين المصرى فى نشرته الأسبوعية إلى ارتفاع تكلفة دعاوى الملكية الفكرية، وارتفع إجمالي تكاليف الدعاوي القضائية للملكية الفكرية بنسبة 15٪ بين عامي 2016 و2019، وبالتالي ازدادت قيمة مطالبات الملكية الفكرية أيضًا، وزادت قيمة التعويضات للملكية الفكرية في عام 2017 حيث وصلت الى 10.2 مليون دولار بينما في عام 2016 بلغت قيمة التعويضات 6.1 مليون دولار.

أوضحت نشرت اتحاد التأمين المصرى الأسبوعية مخاطر الملكية الفكرية الداخلية وهى فقدان حصرية المنتج/ فقدان الدخل، وعدم اختيار نوع/فئة الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية، والافصاح المبكر عن الاختراعات من قبل الموظفين، أما مخاطر الملكية الفكرية الخارجية فهى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للطرف الثالث (أن تصبح مدعى عليه في قضية ملكية فكرية)، والمسؤولية الناتجة عن مخاطر الملكية الفكرية ومشاكل مع الشركاء المتعاقد معهم، مثل الموردين وافصاحهم عن الاسرار التجارية، وكذلك محاولات إبطال حقوق الملكية الفكرية من قبل المنافسين أو الكيانات غير الممارسة (NPEs) مثل “متصيدو براءات الاختراع”، و محاولات إبطال الملكية ضد حقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث.

أنواع مخاطر الملكية الفكرية الخارجية

ترتبط مخاطر الملكية الفكرية الخارجية في المقام الأول بأنواع مختلفة من محاولات الإبطال أو أنشطة متصيدي البراءات أو المخاطر مع الشركاء المتعاقد معهم. وفقًا لدراسات مختلفة، فإن غالبية براءات الاختراع (التي تم منحها عبر عمليات تسجيل براءات الاختراع الصارمة)، تكون غير صالحة في الواقع (وفقًا لبعض التقديرات تمثل نسبة 70-80٪)، وهذا يعني أن أي طعن في هذه البراءات من المحتمل أن يذهب إلى المحكمة ويمكن أن يؤدي إلى إبطال جزئي أو كامل ويحدث هذا غالبًا نتيجة الأخطاء التي ارتكبت في صياغة البراءات.

ومن أجل تخفيف المخاطر الناتجة عن الملكية الفكري فإن كل خطوة في دورة حياة الملكية الفكرية معرضة لعدة مخاطر والتي يجب تخفيفها، وبالتالي سيكون هناك عدد من إجراءات منع / تخفيف المخاطر التي يمكن ان تكون متاحة للشركات للحفاظ على الملكية الفكرية الخاصة بها.، أما تخفيف المخاطر أثناء مرحلة الابتكار والتطوير ففي الوقت الذي تتسابق فيه العديد من الشركات لطرح منتجاتها في السوق، يتجاهل العديد منها أهمية حماية الملكية الفكرية أثناء عملية تطوير الملكية الفكرية وهذا يعني أنهم يخاطرون بنسخ اختراعاتهم من قبل المنافسين أو يجدون أنفسهم في موقف لا يمكنهم فيه متابعة تسجيل ملكيتهم الفكرية لأنهم أفصحوا عن الكثير من المعلومات في وقت مبكر من العملية.