اتحاد التأمين: أكثر من 2.7 هاتف ذكي عالميا يساهم في ازدهار القطاع عبر التطبيقات

قال الاتحاد المصري للتأمين إن تطبيقات الهاتف المحمول اكتسبت أهمية كبرى في حياة الناس، لا سيما مع وجود أكثر من 2.7 مليار هاتف ذكي حول العالم، مشيرًا إلى ازدهار صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة، مع استخدام التطبيقات وانتشار الهواتف الذكية ونمو بمعدل ثابت، دون أي مؤشرات على انخفاض تلك المعدلات على المدى القريب.

وأضاف “الاتحاد” بنشرته الأسبوعية، أن أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها عن طريق الهواتف المحمولة، تتمثل في خدمات التأمين الصحي، وشراء منتجات التأمين الصحي المختلفة، والإبلاغ عن مطالبة وتتبع الحالة، وحفظ التشخيصات وتقارير الأطباء في السجلات الطبية.

وبيّن من ضمن الخدمات المقدمة، خدمات استشارة الطبيب عن بعد، والتغطيات التأمينية المتاحة على السيارات، وشراء التأمين على المركباتن وإمكانية إرسال صور ومقاطع فيديو بالحادث المبلغ عنه، وتحديد موعد مع فنيي إصلاح السيارات في أقرب خدمة سيارات.

وأشار إلى أن هناك أيضًا منتجات تأمين السفر، وتحديد التغطية وشراء تأمين السفر، والحصول على خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتجديد الوثيقة تلقائيًا، كما أنها من خطوات تحسين تجربة عملاء شركات التأمين.

واستعرض خطوات يفضل اتخاذها لتشجيع مزيد من عملاء القطاع على استخدام تطبيقات التأمين، حيث تحديد الأهداف التي ترغب الشركة في تحقيقها باستخدام التطبيق، مع وجوب أن يكون للشركة رؤية واضحة لما ستقوم بتحسينه في أعمالها من خلال إطلاق التطبيق، وتحديد جميع المشاكل التي يتعين على الشركة حلها.

وأفاد بوجوب التركيز على تجربة العملاء لحل المشكلات في تفاعل الأشخاص مع الشركة، وإجراء مقابلة مع العملاء للحصول على وجهة نظرهم، نظرًا لأن العملاء هم الأولوية الرئيسة للشركة، مع وجوب فهم نقاط الضعف والاحتياجات والإحباطات التي يواجهها العملاء أثناء استخدام التطبيق الخاص بالشركة.

وبيّن أن على الشركة ضرورة الاستماع إلى تعليقات المستخدمين، باختبار قابلية الاستخدام، وتجربة النموذج الأولي للزملاء والأصدقاء، فتلك آراء مستقلة للمستخدمين الذين يختبرون كيفية عمل التطبيق، مع استخدم أدوات لتقييم وعي العملاء ورضاهم، فضلًا تطبيق مقاييس متخصصة لتمكينها من قياس مدى إيجابية تجربة العملاء للمستخدمين.