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اتحاد البنوك يوقع اتفاقية لتنظيم عمولات العمليات المصرفية

خاص وقع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وممثلو البنوك، اتفاقية خاصة بالعمولات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي يشترك في تأديتها بنكان لصالح عميل والقواعد العامة التي يجب على البنوك الالتزام بها. وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللجنة الفنية قامت بتعديل بعض البنود بعد مناقشتها في سبتمبر ا
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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خاص

وقع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وممثلو البنوك، اتفاقية خاصة بالعمولات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي يشترك في تأديتها بنكان لصالح عميل والقواعد العامة التي يجب على البنوك الالتزام بها.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللجنة الفنية قامت بتعديل بعض البنود بعد مناقشتها في سبتمبر الماضي، وتم اعتمادها من مجلس الإدارة.

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من الاتفاقية رفع مستوى الخدمة المصرفية بما يخدم الجهاز المصرفي ككل، ولتحديد القواعد التي تنظم العمل فيما يتعلق بالعمليات المشتركة بين البنوك.

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