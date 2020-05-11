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اتحاد البنوك يصدر توجيهات بإلزام المواطنين بارتداء «كمامات» قبل دخول الفروع

للوقاية من كورونا
سيد بدر 3:22 م, الأثنين, 11 مايو 20 3:22 م, الأثنين, 11 مايو 20

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قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك مصر، إن الاتحاد أصدر توجيهات للبنوك بضرورة إلزام العملاء المترددين على فروع البنوك بضرورة hرتداء “الكمامة” قبل دخول فروع البنوك.

وأعلن اتحاد البنوك أن ذلك يجيء حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملون مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى؛ وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.

وأكد الاتحاد ضرورة الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، وأن الاتحاد على ثقة من تفهُّم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.

وناشد اتحاد بنوك مصر المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات؛ حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم وتسهيل تقديم كل العمليات المصرفية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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