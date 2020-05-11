اتحاد البنوك يصدر توجيهات بإلزام المواطنين بارتداء «كمامات» قبل دخول الفروع

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك مصر، إن الاتحاد أصدر توجيهات للبنوك بضرورة إلزام العملاء المترددين على فروع البنوك بضرورة hرتداء “الكمامة” قبل دخول فروع البنوك.

وأعلن اتحاد البنوك أن ذلك يجيء حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملون مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى؛ وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.

وأكد الاتحاد ضرورة الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، وأن الاتحاد على ثقة من تفهُّم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.

وناشد اتحاد بنوك مصر المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات؛ حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم وتسهيل تقديم كل العمليات المصرفية.