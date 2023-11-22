اتحاد البنوك يشكل لجنة دائمة من مسؤلي المراجعة الداخلية والرقابة بالقطاع المصرفي

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر أن مجلس إدارة الاتحاد وافق على تشكيل لجنة دائمة بالاتحاد من مسئولي المراجعة الداخلية والرقابة بالبنوك وذلك إنطلاقاً من اهتمام مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى”أفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لقد قامت اللجنة بمناقشة الإطار العام للرقابة الداخلية “Internal Control Integrated Framework” والذي صدر عام 2013 عن لجنة COSO)) بحضور عدد من أهم وأرفع مراقبي الحسابات العاملين بمصر، وذلك في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح أن هدف اتحاد بنوك مصر حينذلك هو إيجاد تنسيق مشترك بشأن متطلبات البنك المركزي المصري لتنفيذ التعليمات وفقاً للإطار العام للرقابة الداخلية الصادر من (COSO)، وكذا تحديد الأدوار والمسئوليات الرئيسية الخاصة بالتطبيق حتى لا تحدث اختلافات في الرؤي بين البنوك ومراقبي الحسابات، وقد وجه مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لأهمية الاتفاق على توحيد نطاق التقرير السنوي عن الرقابة الداخلية وفقاً لإطار (COSO) نظراً لأهميته البالغة في تقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنوك، مع الالتزام بتطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9”.