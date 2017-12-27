اتحاد البنوك يبحث دعم وتعميم مبادرات الحفاظ على البيئة

❐ داليا عبد القادر: 70 مليون جنيه لتطوير «البدرشين» عقب الانتهاء من «حلوان»سيد بدرقالت رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية باتحاد البنوك ونائب رئيس أمناء مؤسسة وفاء لمصر، داليا عبد القادر، إن الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا فى التوجه نحو مسئوليته المجتمعية خلال الفترة الماضية، من خلا

❐ داليا عبد القادر: 70 مليون جنيه لتطوير «البدرشين» عقب الانتهاء من «حلوان»

سيد بدر

قالت رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية باتحاد البنوك ونائب رئيس أمناء مؤسسة وفاء لمصر، داليا عبد القادر، إن الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا فى التوجه نحو مسئوليته المجتمعية خلال الفترة الماضية، من خلال مبادرة تطوير العشوائيات، والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لنشر الشمول المالى، وتضمين فئات المجتمع المختلفة.

أشارت داليا فى تصريحات لـ«المال»، على هامش تكريم البنك العربى الأفريقى الدولى للفائزين بمبادرة الحفاظ على الشواطئ المصرية، إلى أن التوجه المقبل للجنة المسئولية الاجتماعية بالاتحاد، الحفاظ على البيئة من خلال المبادرات المختلفة، منها مبادرة البنك العربى الأفريقى الدولى، التى تعظم من مساهمة القطاع فى تنمية المجتمع ومكافحة الظواهر غير الصحية.

تابعت: «شارك البنك المركزى المصرى بتمثيل رفيع المستوى، فى المؤتمر الأخير لشبكة الاستدامة المصرفية، التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، وأن الفترة المقبلة يكون هناك اتجاه صوب الانضمام لعضوية هذه الشبكة، فى إطار جهود البنك المركزى لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاع المصرفي».

وكرم البنك العربى الأفريقى 5 فرق فائزة من عدة محافظات ضمن مبادرته «خلى الساحل ساحر»، التى تستهدف الحفاظ على الشواطىء، وتطهيرها من المخلفات الصلبة، التى تقضى على الحياة البحرية على المدى الطويل، بمشاركة وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، والمركز القومى للبحوث.

أكدت داليا، أن الارتباط الوثيق بين العمل المصرفى والحفاظ على البيئة فتلوث الشواطىء والاحتباس الحرارى وغيرها، من الظواهر السلبية تضر بالسياحة والصناعات المختلفة، والاقتصاد القومى، ما يعود بالضرر على القطاع المصرفى الذى يسخر جهوده لتمويل المشروعات التنموية.

شددت على التوجه المبكر الذى قام به البنك العربى الأفريقى تجاه الاهتمام بالقضايا البيئية، وتمويل المشروعات صديقة البيئة، من خلال مؤسسة وفاء لمصر.

فى سياق متصل؛ أوضحت أن اتحاد البنوك يعكف فى الفترة الحالية على الانتهاء من مشروع «عيشة وهوية» وتطوير المناطق العشوائية بحلوان، بجانب تطبيق نفس التجربة بمنطقة البدرشين بالجيزة بتكلفة 70 مليون جنيه.

قرر اتحاد البنوك عام 2013 تخصيص 2% نسبة من أرباح البنوك لتطوير المناطق العشوائية فى إطار مسئوليته تجاه المجتمع.

من جانبه قال حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، إن استدامة النمو الاقتصادى تستدعى التنسيق بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، لهما تأثير مباشر على المجتمع، مؤكدًا على دور البنك العربى الأفريقى فى تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والالتزام بمخاطر البيئة والمجتمع وتفعيل دور المجتمع المدنى، لإحداث تغير على أرض الواقع.