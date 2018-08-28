اتحاد البنوك: اتفاق إنهاء المنازعات مع الضرائب فى مراحله الأخيرة

سهير محمد:قال محمد الأهواني، رئيس اللجنة القانونية باتحاد البنوك، إن الاتفاق بين وزارة المالية واتحاد البنوك الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية بين البنوك ومصلحة الضرائب، دخل مراحله الأخيرة.أوضح الأهوانى فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وخلال ال

سهير محمد:

قال محمد الأهواني، رئيس اللجنة القانونية باتحاد البنوك، إن الاتفاق بين وزارة المالية واتحاد البنوك الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية بين البنوك ومصلحة الضرائب، دخل مراحله الأخيرة.

أوضح الأهوانى فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وخلال الفترة الماضية تبادل وجهات النظر بين الطرفين بشأن المنازعات لضمان حقوق الطرفين، لأنه يتضمن الكثير من التفاصيل.

كان اتحاد بنوك مصر قد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب خلال 2017 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وفقا لأحكام قانون رقم 79 لعام 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

تضمن الاتفاق مع مصلحة الضرائب، النزاعات القائمة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة الصادر فى 1980، وشمل الاتفاق 27 بندًا، متنازع عليه واتفاق آخر يخص الضريبة على الدخل.

تضم اللجنة المشكلة المتخصصة من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، مع لجنة مصغرة من اتحاد بنوك مصر، أسامة توكل، مستشار وزير المالية، وعبد العظيم حسين، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، وأنجيل موريس حنا، وطارق حافظ سكر، ومحمد حسن عبد العظيم، مديرى عموم بالمركز الضريبى لكبار الممولين، وخالد حمزة مدير ضرائب الدمغة، وضمت اللجنة المصغرة من البنوك 11 عضوا، وضمت 2 أعضاء اتحاد البنوك، هم شريف جامع، مدير عام الاتحاد ومحمود الخولى، منسق لجنة الضرائب بالاتحاد، وسعيد محمد هنداوى، المستشار الضريبى لبنك فيصل الإسلامى، وحسام الدين الطوبجى، وخالد حتاتة، مديرا عموم الضرائب بالبنك الأهلى المصرى، وأسامة محمد كامل، نائب أول مدير عام ببنك مصر، ومحمد محمود إسماعيل نائب مدير عام ببنك مصر، وهيثم أيوب مدير إدارة الضرائب بالبنك التجارى الدولى، ومحمود عباس، مدير الشئون القانونية بالبنك التجارى الدولى، وماجد منير صبحى مدير الضرائب والمصروفات؛ ببنك قطر الوطنى الأهلى، وحامد النويهى، مدير الفتاوى ببنك قطر الوطنى الأهلى.

نصت القواعد العامة المنظمة للاتفاق على اعتباره جزءًا لا يتجزأ وتستفيد به كل البنوك التى تقدم موافقة كتابية على الأسس الواردة به إلى اتحاد البنوك، الذى يتولا بدروه إبلاغ مصلحة الضرائب بأسماء البنوك الموافقة عليه والبنوك التى لا ترغب فى العمل بمقتضاه.

تلتزم البنوك التى توافق على هذا الاتفاق بتقديم كشف يتضمن المنازعات القائمة حاليا بينه وبين مصلحة الضرائب، بشأن ضريبة الدمغة وفقا لاحكام القانون 111 لسنة 1980 وتعديله على أن يتضمن الكشف موضوع المنازعة، ورقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم أو الطعن المقدم بشأنها والتقدم بطلبات إنهاء منازعة تساوى عدد المنازعات الواردة بالكشف المقدم من البنك، على النموذج الصادر بشأنه قرار وزير المالية رقم 336 لسنة 2016، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة مذكرة من البنك بالطلبات والأسانيد للمنازعات الواردة فى طلبات التصالح.

نصت القواعد المنظمة للاتفاق أنه يراعى أن ترد أى منازعة ضمن الكشف المقدم من البنك، تكون متعلقة بقانون ضريبة الدمغة، وسبق صدور مشروع تصالح أو تصالح فى شأنها بين البنك ومصلحة الضرائب، وتسويتها وفقا للقانون 79 لعام 2016، عملا بتلك الاتفاقية الخاصة السابقة، أو مشروع التصالح، أو التصالح السابق دون الحاجة إلى موافقة هيئة قضايا الدولة.

كما نصت على أن التوقيع على هذا الاتفاق يتضمن ما انتهى إليه مشروع التصالح، أو التصالح، أو الاتفاق السابق فى شأن بنود المنازعة المتعلقة به فقط، كما تلتزم المصلحة أن تقيد الطلبات المشار لها فى السجل المعد لذلك، وأن تحيلها فورا إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، وعلى المصلحة فور تلقيها تكليفا من اللجنة، إخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق، أو لجنة التظلمات، بطلبات الإنهاء، قبل انتهاء المدة المقررة لقانون فض المنازعات الضريبية.