اتحاد البريد العالمي: البريد المصري الأفضل في تطبيق التحول الرقمى في 5 خدمات

وفقاً لنتائج الدراسة التي قام بها المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي والتي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى الشامل بدورته الـ40 المنعقدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو، فقد تضمنت توصيات الدراسة 11 ممارسة فضلى للخدمات الرقمية المالية والبريدية وخدمات التجارة الإلكترونية منها خمس خدمات يقدمها البريد المصري ليصبح الأفضل في تطبيق التحول الرقمي في هذه الخدمات.

وتهدف إلى وضع خارطة طريق للتكامل الرقمي لقارة إفريقيا من خلال توصيات محددة؛ لأهمية دور الخدمات الرقمية كأحد الأدوات المحفزة للتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتجارة البينية الأفريقية.

وتمت الدراسة على 10 مؤسسات بريدية إفريقية وهم (مصر، كينيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، مدغشقر، بنين، جمهورية الكونغو، الكاميرون، موريتانيا وغانا)؛ بهدف قياس آداء تطبيق التحول الرقمي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المؤسسات البريدية.

هذا وقد تضمنت التوصيات عرض لتميز البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي في ٥ خدمات وهي “تطبيق يلا سوبر آب، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، ميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل”.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري ان البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على المستوي المحلي والاقليمي والدولي بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي على كافة الاجراءات والخدمات مشيرا الي ان نتيجة الدراسة التي قام بها المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي خلال اجتماعات مجلس اداره الاتحاد الإفريقي الشامل تعكس نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف دكتور شريف فاروق ان هذا يمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.