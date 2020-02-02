اتحاد الأوراق المالية يوضح موقف مرشحي الانتخابات المؤجلة في سبتمبر الماضي

عضوية مجلس إدارة الاتحاد ستكون شخصية للمرشح، وليست مرتبطة بعضويته فى أى شركة يعمل بها، بما يعنى أنه فى حالة تعرض الشركة التى يعمل بها المرشح لأية عقوبة إيقاف، فذلك لن يمنعه عن المشاركة فى الانتخابات

كشف سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، عن استمرار قبول أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات تشكيل مجلس ادارة الاتحاد، والتى تم تأجيلها فى سبتمبر الماضى، مع قبولهم كمرشحين في الانتخابات الجديدة، المنتظر عقدها 15 مارس المقبل.

وفى سبتمبر الماضي، أعلنت تأسيسة اتحاد الأوراق المالية، إرجاء انتخابات الاتحاد، في ضوء رغبتها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء لسداد الالتزامات المالية، فى ظل انخفاض اعداد الشركات التى سددت الاشتراكات.

وأوضح نظمي، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن أوراق كل المرشحين للانتخابات التى تم تأجيلها ما زالت سارية وليس عليهم تقديم اوراق جديدة، فى حال استمرار رغبتهم فى الترشح بالانتخابات.

ورفض نظمى الكشف عن عدد المرشحين السابقين فى الانتخابات، ولكن المال قد نشرت فى السابق عن تقدم 16 شخصًا، للمنافسة على مقاعد شركات السمسرة وإدارة الأصول، والكيانات القابضة، ومن أبرز المتقدمين كل من رانيا يعقوب، محمد كمال، ومعتز عشماوى.

تشكيل أول مجلس إدارة

سيضم أول مجلس ادارة لاتحاد الأوراق المالية، ممثلا لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وممثلًا عن شركة الإيداع والقيد المركزى، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوى الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذياً بأى شركة فى مجال الأوراق المالية.

سليمان نظمى

ولفت نظمى إلى أن عضوية مجلس إدارة الاتحاد ستكون شخصية للمرشح، وليست مرتبطة بعضوية فى أى شركة يعمل بها، بما يعنى أنه فى حالة تعرض الشركة التى يعمل بها المرشح لأية عقوبة إيقاف، فذلك لن يمنعه عن المشاركة فى الانتخابات.

واتفق أعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، على عقد انتخابات أول مجلس إدارة يوم 15 مارس المقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعًا يوم الخميس الماضى، بمقر هيئة الرقابة المالية، بحضور عدد من شركات الأوراق المالية، لإقرار خارطة طريق لاجراء الانتخابات، على أن يبدأ غدًا تلقى طلبات الترشح.

111 من إجمالى 583 شركة شددت رسوم العضوية

وبلغ عدد الشركات المسددة للاشتراكات 111 شركة من إجمالى 583 كياناً مخاطباً، بالانضمام للاتحاد المصرى للأوراق المالية.

يُشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر نهاية فبراير الماضى، قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.

وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلًا من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفة، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.

يذكر أن الاتحاد منوط به تحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، ويختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًّا خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.

كما أن قيد شركات الأوراق المالية في الاتحاد إلزامية، لضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم.