وقع الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، اتفاقية شراكة مع كل من جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمى لإنشاء أول حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة فى تصميم الألعاب الإلكترونية.

وقال شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد، إن الحاضنة تستهدف دعم 20 شركة ناشئة فى قطاع «E-GAMES» كمرحلة أولى على أن تتم زيادة العدد تباعا، موضحا أن إستراتيجية الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية ترتكز على جذب استثمارات للسوق المحلية فى صناعة الألعاب الإلكترونية.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن مدة اتفاقية الشراكة بين الأطراف الثلاثة تصل إلى عامين تنتهى فى 2024 ويصل حجم استثمارات الحاضنة إلى 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن أهداف الحاضنة تتمثل فى اكتشاف مزيد من مطورى الألعاب الموهوبين واحتضانهم، إلى جانب تسويق أفكارهم الإبداعية.

عبد الباقى: نستهدف تطوير 10 ألعاب تمتلك اتحادات رياضية

وأشار إلى أن الحاضنة تستهدف مساعدة المطورين على تطوير 10 ألعاب إلكترونية رياضية خاصة التى تمتلك اتحادات رياضية رسمية لها مثل كرة السرعة و تنس البادل، إلى جانب الملاحة الرياضية (وهى رياضة تعتمد على القدرات الذهنية و البدنية، علاوة على القدرات الفنية والملاحية للتنقل من نقطة لأخرى باستخدام خريطة معدة خصيصا) وتعرف أيضا باسم «السباق الموجه».

يذكر أن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية تأسس عام 2003 برعاية وزارة الشباب والرياضة، وأصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب توجيهات للاتحاد بتنظيم العلاقة بين اللاعبين والأندية ومراكز الشباب من خلال تنظيم بطولات الكأس والدورى لاختيار أفضل العناصر للتمثيل فى البطولات العربية والأفريقية والدولية، مع استيعاب الفرق التى تمثل الشركات والمبادرات الفردية والتى تحتاج إلى دعم فى الإجراءات للمشاركة، وتقنين أوضاع الفرق التى تمارس الرياضات عن بعد ودمجها فى القنوات الرسمية الرياضية.