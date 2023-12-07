اتحاد الأسواق العربية : 69.2% معدل نمو «EGX30» منذ مطلع 2023

كشف تقرير اتحاد الأسواق المالية العربية عن نمو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 منذ بداية العام الجاري، بحوالي 69.2%.

وأوضح التقرير – الذي اطلعت “المال” علي نسخة منه – أن البورصة المصرية تعد ثاني أكثر البورصات العربية صعودًا من حيث مؤشرها الرئيسي، منذ بداية 2023 وحتي ختام جلسة أمس الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 1.7%، ليسجل 24703.6 نقطة بختام تعاملات جلسة الأمس 6 ديسمبر.

في السياق ذاته، اتجهت القيمة السوقية للبورصة المصرية للارتفاع كذلك بنسبة 39.1% منذ بداية العام الحالي وحتي جلسة أمس، لتسجل 54.029 مليار دولار، وتعد بذلك الأكثر صعودًا بين البورصات العربية من حيث القيمة السوقية.