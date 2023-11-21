اتحاد الأسواق العربية: القيمة السوقية للبورصة المصرية تصعد 38.7% منذ بداية العام

كشف تقرير اتحاد الأسواق المالية العربية عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية منذ مطلع العام الحالي، بنحو 38.7%.

وأوضح التقرير – الذي اطلعت المال على نسخة منه- أن البورصة المصرية كانت الأعلى صعودًا بين نظيراتها العربية في القيمة السوقية منذ مطلع العام الجاري وحتى ختام جلسة أمس الإثنين.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية لتسجل 53.883 مليار دولار بختام تداولات جلسة الأمس 20 نوفمبر .

وفي نفس السياق، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 69.6% منذ بداية 2023 وحتى جلسة أمس، ليغلق عند 24760 نقطة.