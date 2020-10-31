اتحادا الغرف التجارية بمصر والعراق يتفقان على خلق تحالفات للتصنيع المشترك وإعادة الإعمار

تحدث المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مساء اليوم، أمام الملتقى الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والعراق، والذي ينعقد خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعراق، أثناء انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة .

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه تم الحديث لسنوات طويلة عن التكامل العربي بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان مصر والعراق على المستوى الثنائي ثم الإقليمي.

وأضاف العربي أنه انطلاقا من هذه الغاية انعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بعد توقف طويل لتهيئة المناخ إلى القطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية؛ وليتم تفعيل سويا تلك التوصيات في ملتقى أعمال البلدين، حيث يتم التحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، في التجارة والصناعة والخدمات، وفي إعادة الإعمار؛ بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبي البلدين مصر والعراق .

وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن ذلك يتطلب الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، وبما يحقق الغرض، ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم.

ونوه إلى أن الاتحاد سيعمل على التعاون مع اتحاد الغرف التجارية في العراق على ترجمة تلك الرؤية لواقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى تعاون ثلاثي إلى أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد عبد الرازق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمهورية العراق الشقيق، أن التعاون الثنائي بين البلدين، ينطلق من الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين على مدار سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية وضعت في دستور تسيير الأعمال خطة للتنمية المستدامة، ويعمل فيها القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع العام؛ وأكد على أن الدبلوماسية العراقية تقدر تماما عملية تشجيع وضخ الاستثمارات.

ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية بالعراق أيضا إلى أن العمل في المرحلة المقبلة يرتكز على تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والعراق؛ من أجل تبادل الخبرات؛ خاصة الخبرات التفاوضية.

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تشكيل اللجنة العليا المصرية العراقية والملتقى الاقتصادي والتجاري، والذي من شأنه تعزيز التعاون في مختلف المجالات