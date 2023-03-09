«الاتحاد البرلماني الدولي» يؤكد ان شراكته مع «النواب المصري» من أهم إنجازاته

اكد اتحاد البرلماني الدولي الذي يمثل 178 بلدا في تقريره السنوي الصادر مؤخرا ان احد انجازاته الدولية هو شراكته مع مجلس النواب المصري لعقد مؤتمر منتدى الشباب البرلمانيين الدولي بمصر في يونيو 2022 كخطوه تشريعيه قبل COP27 و الذي كان يحظى بأعلى نسبة حضور للبرلمانيين الشباب من دول الاعضاء في تاريخ الاتحاد .

واعربت النائبة سحر البزار عضوة مجلس النواب ، ورئيس منتدى برلمان الشباب الدولي، في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس ، عن سعادتها بما ذكر بالتقرير ، خاصة وان مصر أول بلد في المنطقة العربية تستضيف المؤتمر البرلماني الدولي .

و وجهت البزار الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته للمنتدي ، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفي جبالي لشراكة مجلس النواب المصري مع الاتحاد واستضافة و تنظيم المنتدي.