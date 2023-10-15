اتجاه نجوم أبرزهم مكي وهنيدي إلى المسرح عربيا .. إضافة فنية وإيرادات أعلى

قرر بعض النجوم المصريين العودة لتقديم مسرحيات جديدة بعد غيابهم عن المسرح لفترة طويلة ، وأبرز هؤلاء النجوم محمد هنيدي الذي يقدم لجمهوره مسرحية جديدة بعد غياب ” فرحات والعائلة” ويشاركه لأول مرة فيها أبطال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ، وهي تنتمي لطابع اجتماعي كوميدي ، وسيتم عرضها بأبو ظبي .

ويعود النجم أحمد مكي بمسرحية جديدة” صاحب السعادة” ويتعاون فيها مع المخرج مجدي الهواري ، كذلك يقدم النجمان أحمد عز ويسرا مسرحية لأول مرة معا ” ملك والشاطر ” ، بعد نجاحهما في مسلسل ” ملك روحي ” منذ سنوات وهي الشخصية التي تقدمها يسرا في المسرحية الجديدة .

وتقدم النجمة مي عز الدين لأول مرة مسرحية بموسم الرياض الجديد بالمملكة العربية السعودية أيضا ، بعنوان” زواج اصطناعي ” وكذلك النجم عمرو يوسف يقدم مسرحية ” قصة حياة أمي ” وتشاركه بطولتها ريم مصطفى ، وغيرهم من النجوم .

محمد قناوي :هذه المسرحيات ستعرض بالمملكة السعودية بمؤلفين ومخرجين مصريين

من ناحيته أوضح الناقد الفني محمد قناوي أن يسرا تقدم شخصية ” ملك ” التي قدمتها بمسلسل ملك روحي وكذلك أحمد عز يقدم شخصيته في المسلسل أيضا ، وهي فكرة للراحل محمد أشرف وغير معلوم كيف سيتم التعامل مع حقوق ملكيتها .

أضاف للمال أن هذه المسرحيات ستعرض بالمملكة السعودية بمؤلفين ومخرجين مصريين ونجوم أيضا من مصر ، وذلك يؤكد أن القوى الناعمة لبلادنا يتم الاعتماد عليها في بلاد عربية شقيقة وذلك فخر كبير لنا كمصريين .

ولفت الى أن هناك أزمة كبيرة في المسرح الخاص بمصر ، بسبب ارتفاع الأجور للنجوم وميزانية العروض المسرحية تكون كبيرة مع ارتفاع ضريبة الملاهي وذلك يشكل عبئ كبير على المواطن المصري وخسارة كبيرة للمنتج لو فكر في تقديم مسرحية لأحمد عز ويسرا مثلا بمصر ، لذلك حينما تفتح لنا دول شقيقة أيديها وتقدم نجومنا المصريين بصورة مشرفة ويتسبب ذلك في تشغيل أشخاص كثيرين ، لأنه أي عرض مسرحي لايقل عن 150 شخص يعملون فيه فذلك أمرا مميزا .

واشار إلى أنه سيتم عرض حوالي 20 مسرحية بنجوم مصريين بالسعودية أي أنه لايقل عن 3000 أسرة مصرية ستستفيد من هذه العروض المسرحية بالسعودية ، بالاضافة ان قوتنا الناعمة يشاهدها الجيل الجديد بالوطن العربي والسعودية، مضيفا: “إضافة كبيرة للفن المصري “.

أحمد سعد الدين : هذه المسرحيات أشبه ب” تيك أواي” وليست مسرحا كلاسيكيا

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين قائلا إنه مع كل الاحترام لهؤلاء النجوم الكبار ، لكن ليس مايقدمونه بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية هو المسرح الكلاسيكي المتعارف عليه منذ سنين طويلة حينما كان يقدمه النجوم الكبار أمثال عادل امام والراحل سمير غانم والفنان محمد صبحي وفؤاد المهندس .

ويرى أن أن هذه المسرحيات تعرض لفترة قصيرة بموسم الرياض بهدف السياحة وتعرض للجمهور السعودي خلال أسبوعين على الأكثر بمقابل مادي كبير ، لكن لاتستمر هذه العروض لفترة طويلة او سنوات مثل الأسماء الكبيرة التي تم ذكرها سابقا .

وشدد على أن مايقدمه هؤلاء النجوم عبارة عن مسرح أشبه ب” تيك أواي” ، ولايمكن أن نعتبرها مسرحا حقيقيا لأنه لاتوجد منافسة كبيرة مثلما كان يحدث بين عادل امام وسمير غانم ومحمد صبحي في فترة معينة ، حينما كانوا يعرضون مسرحياتهم يوميا ويقبل عليها الجمهور بشدة .

عماد يسري :من حق هؤلاء النجوم أن يقدموا مسرحيات بمختلف الدول العربية

ويرى الناقد عماد يسري أن المسرح هو أبو الفنون ومن حق هؤلاء النجوم أن يقدموا مسرحيات بمختلف الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية أو غيرها .

ونوه أن الفن هو صناعة في النهاية ومن الطبيعي أن يحصل صناع العمل الفني سواء مسرحا أو سينما أو تلفزيون على مقابل مادي نظير تقديم هذا العمل ، لذلك يجب التوقف عن الآراء التي تنتقد تقاضي النجوم أجورا كبيرة نظير تقديم أعمال فنية تعرض وتقدم للجمهور السعودي بموسم الرياض أو غيره من الأوقات خلال العام .

قال أيضا أن عودة هؤلاء النجوم للمسرح بعد سنوات طويلة مثل يسرا وغيرهم ، ستشهد اهتماما ملحوظا من الجمهور السعودي وذلك أمرا مميزا .