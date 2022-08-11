اتجاه لتعيين وليد سامي رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

قالت مصادر لـ “المال” أن هناك اتجاها لصدور قرار بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتبارا من الغد الجمعة 12 أغسطس ، خلفا للمهندس يحيى زكى، وذلك بعد شهرين من صدور قرار الرئيس السيسي بتعيين «وليد» نائبا لرئيس الهيئة للمنطقة لشؤون الاستثمار والترويج لمدة عام.
وشغل وليد جمال الدين منصب المدير التنفيذي للهيئة على مدار العامين الماضيين ويتمتع بخبرات فى مجال إدارة الاستثمار.
في نفس الوقت أصدر الرئيس قرارا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس اعتبارا من 12 أغسطس الجارى.