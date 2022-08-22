اتجاه لتعيين خالد عباس رئيسا لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية

أكدت مصادر مقربة أن هناك اتجاها لتولى المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، لمنصب رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية العمرانية، خلفاً للواء أحمد زكى عابدين .

ومن المرتقب ان يبدأ عباس مهام منصب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتولى خالد عباس، حالياً منصب نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية​، كما أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس.

وتولى أحمد زكي عابدين إدارة شركة العاصمة الإدارية لنحو 5 أعوام منذ 2017 ، شهد خلالها المشروع القومى نقلة لافتة على صعيد الانشاءات ودخول مطورين جدد