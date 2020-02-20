اتجاه لتخفيض عدد مرشحي شعبة السياحة والطيران بالإسكندرية

مقترحات بضرورة دعم مرشح أو اثنين على الأكثر للمنافسة على انتخابات مقاعد مجلس إدارة الشعبة العامة

يتجه عدد من أعضاء شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالاسكندرية المتقدمين بأوراق ترشحهم على أنتخابات مجلس أدارة الشعبة العامة لشركات السياحة والطيران بالأتحاد العام للغرف التجارية لعدم أستكمال أليات الترشح وذلك لأتاحة المجال لعضوين على الأكثر من الشعبة لسهولة المنافسة وأمكانية الدخول فى تحالفات أنتخابية مع بعض المرشحيين من العرف الآخرى.

وأكد عدد من أعضاء مجلس أدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالاسكندرية على وجود بعض المرشحيين عن الشعبة لا يزالوا لم يقوموا بأستكمال الأوراق المطلوبة للترشح حتى الأن .

وأضافوا أن تلك الأوراق تتمثل فى البطاقة الضريبية للبعض أو اوراق أخرى ، لافتين إلى أنه من المقرر أن يكون اليوم الموافق 20 من فبراير الجارى هو أخر موعد لأستكمال أوراق المرشحين.

وأقترح بعض أعضاء بمجلس أدارة مجلس أدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالاسكندرية خلال أجتماع الشعبة مساء أمس بمقر الغرفة التجارية على ضرورة دعم مرشح أو أثنين على الأكثر للمنافسة على أنتخابات مقاعد مجلس أدارة الشعبة العامة والبالغة 21 مقعد.

دعم عدد بسيط من مرشحين الشعبة السياحة يسهل التحالفات الأنتخابية

وأضافوا أن دعم عدد بسيط من المرشحين يسهل عملية التحالفات الأنتخابية ، خاصة إذا كانت هناك قوائم أنتخابية قد يجرى الأعداد لها ، من بعض المرشحين .

وأوضح البعض أنه من الضرورى العمل على توفير كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية للمتقدمين للتسجل بهدف المشاركة فى أنتخابات الشعبة العامة لشركات السياحة بالأتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة والتى لم يحدد حتى الأن موعد أجراؤها.