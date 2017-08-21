استثمار

اتجاه لتأسيس صندوق سيادي لتنمية المحافظات

مدحت اسماعيل     قال الدكتور خالد زكريا أمين، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن مسودة مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية. وخلال جلسة نقاشية بالإسكندرية، حول منظومة التخطيط والاصلاح الإداري في مصر، أضاف أنه سي
21 أغسطس، 2017 21 أغسطس، 2017

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مدحت اسماعيل  
 
قال الدكتور خالد زكريا أمين، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن مسودة مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية. 

وخلال جلسة نقاشية بالإسكندرية، حول منظومة التخطيط والاصلاح الإداري في مصر، أضاف أنه سيكون بمثابة صندوق سيادي، موضحا أنه لم يحدد حتي الان رأسمال الصندوق، لأنه مرتبط بصدور القانون.

وأوضح أن أحد موارد الصندوق ستكون من حصيلة الخزانة العامة من عائدات الضريبة العقارية، وهي ما تمثل ٥٠٪ وفقاً لقانون الضرائب العقارية الصادر في عام ٢٠٠٨.

يذكر أن قانون الضرائب العقارية يخصص أيضاً ٢٥٪ من العائدات للإدارة المحلية و٢٥٪ منها لصندوق تطوير العشوائيات. 

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