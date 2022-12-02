اتجاه لإعادة طرح سوق محطة مصر للاستغلال بالإسكندرية

تستعد محافظة الاسكندرية، بالتعاون مع بنك القاهرة لإعادة طرح السوق التجاري بمحطة مصر، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة محطة مصر وسط مدينة الإسكندرية.

وحسب مصادر مطلعة، فان بنك القاهرة قام بطرح المشروع على الباعة الجائلين العاملين بمنطقة محطة، إلا أن المزاد شهد عزوفًا بسبب ارتفاع أسعار مقابل الانتفاع.

يأتي هذا على خلفية قرب افتتاح تطوير ميدان محطة مصر ، والتي لأول مرة منذ عشرات السنوات لم تشهد ازدحام من قبل الباعة الجائلين.

ووصلت تكلفة المشروع نحو 227 مليون جنيه، و تنفذ وفق بروتوكول تم توقيعه بين المحافظة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنجاز المشروع خلال عام، عقب انتشار العشوائية فى الميدان، ووجود ما يقرب من 3000 بائع متجول وسط ازدحام وتكدس مرورى.

وتم تطوير ميدان الشهداء الكائن أمام محطة مصر فى الإسكندرية والواقع على مساحة 18425 متر مربع تقريبا، تم إنشاء مساحة مخصصة للمطاعم والكافيهات، والمُقرر أن تضم علامات تجارية شهيرة، وذلك أعلى منطقة «التبة» الموجودة بالميدان لتصبح منطقة طعام مفتوحة«food court» تضم خمس حاويات ذات واجهات إعلانية مميزة وجاذبة للأنظار وتخصص لتكون استراحة للمواطنين بعرض 12 مترا للواحدة.

وشمل التطوير تنفيذ السوق الحضرية لمحطة مصر على مساحة 4450 متر مربع ، مشيرًا إلى أنها تتكون من 4 طوابق بمتوسط 400 محل تجارى، وعدد من دورات المياه، وغرف للمولدات والمحولات، و غرف تكسير الثلج والثلاجات، لافتًا إلى أن الدورين الأول والثانى يضمان 406 فروشات، وتبلغ مساحة الفرش 5.5 متر مربع ، وتابع إنه جرى إنشاء 2 هايبر ماركت و2 كافيتيريا وعدد من مكاتب الخدمات للسوق.

كما يشمل المشروع أيضا إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام تتكون من دور أرضى يحتوى على 57 محلاً ودور ثان يضم 73 بمساحة 15 مترا للمحل يتم إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، وإقامة مسجد مكون من طابقين على 123 مترا مربعا لكل طابق، وترميم وإنارة عدد من المبانى التراثية المُطلة على الميدان مثل مكتب البريد والسنترال وغيرها.

كما يشمل تطوير المشروع أيضا إنشاء نافورتين راقصتين بإضاءات متغيرة الألوان، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240 متر مربع ليصبح واجهة حضارية سياحية متكاملة الخدمات فى استقبال وتوديع المسافرين، فضلا عن رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بالميدان مع تخصيص مقاعد للمواطنين».

كما سيتم تخصيص جراج عمومى يسع 40 سيارة، وجراج بمحيط السكة الحديد يسع 55 مركبة بكارتات إلكترونية، فضلا عن تطوير النصب التذكارى المتواجد فى منتصف الميدان، ودورات مياه عمومية خُصصت للرجال والسيدات.