اتجاه لإعادة صياغة 3 مواد فى قانون التخصيم

ياسمين فوازطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بإعادة صياغة مواد 36 و39، و41 بمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى ناقشته اللجنة أمس الأول، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.وتنص المادة «36» من مشروع القانون، على أن: «للمخصم فى

ياسمين فواز

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بإعادة صياغة مواد 36 و39، و41 بمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى ناقشته اللجنة أمس الأول، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص المادة «36» من مشروع القانون، على أن: «للمخصم فى إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين، تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة الحقوق، مخصمة مثل الضمان أو التمويل، أو إدارة الحسابات، أو أى خدمات أخرى تحددها الهيئة».

وتنص المادة «39» على أن «يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، حسب القواعد العامة أو بأى من الطرق والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، متضمنا بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة، ويكون الأخطار نافذا، إذا كان بنفس لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين».

ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية، متعلقا بحقوق تنشأ بعد الإخطار، وفى جميع الأحوال يكون انتقال الحقوق نافذا، ومنتجا لآثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق.

وتنص المادة «41» على: «تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم حتى فى حال وجود اتفاق بين البائع والمدين، يمنع البائع من أن يقوم بإحالة حقوقه، بشرط عدم الإضرار بحقوق المدين».

وأكد عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بإعادة صياغة المواد الثلاث بناء على رغبة رئيس «الرقابة المالية» محمد عمران أثناء مناقشة القانون، بما يتوافق مع مضمون القانون المدنى، الذى تستند إليه تلك المواد فى إدارة منظومة التخصيم، لوجود تضارب فى الصياغة بينهما، دون أن يوضح طبيعة هذا التضارب.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن اللجنة من المقرر أن تستكمل مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن «الرقابة المالية» تمهيدا للانتهاء منه وإدراجه فى أقرب جلسة عامة، للموافقة عليه.