اتجاه في الأهلي لسفر ربيعه للعلاج بالخارج

- فحص طبى لميدو وباسم .. ومشاركة نجيب يشارك في التدريبات بعد ٧٢ ساعةعلى المصري يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر رامي ربيعه مدافع الفريق، للخارج للعلاج من الإصابة التي يعانى منها، وتسببت فى غيابه مؤخرا، حيث تحتاج إلى فترة قد تمتد إلى شهرين من أجل التعافي منها.و

– فحص طبى لميدو وباسم .. ومشاركة نجيب يشارك في التدريبات بعد ٧٢ ساعة

على المصري

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر رامي ربيعه مدافع الفريق، للخارج للعلاج من الإصابة التي يعانى منها، وتسببت فى غيابه مؤخرا، حيث تحتاج إلى فترة قد تمتد إلى شهرين من أجل التعافي منها.

ويناقش الجهاز الفني الأمر مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود، للوصول إلي اتفاق، فيما يخص علاج اللاعب خلال الفترة المقبلة، ويشكو ربيعه من قطع في العضلة الضامة لأحد قدميه، ومزق في الضامة بالقدم الأخرى، وفقا لنتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرا، وأثبتت صعوبة الإصابة وحاجة اللاعب لفترة للعلاج .

فيما يستعد محمد نجيب مدافع الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 72 ساعة، في أطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، والذى يشمل تدريبات علاجية في الجيم، ويؤديها اللاعب حاليا ثم تدريبات خفيفة في الملعب، حيث يعاني من الآم في الحوض، تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الاخيرة .

ويخضع الثنائي ميدو جابر وباسم علي لاعبا الفريق، لتدريبات استشفائية علي هامش مران الفريق غدا الخميس، للتخلص من الاجهاد العام بعد مشاركتهما في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، مساء أمس الثلاثاء.

ويخضع الثنائي لفحص طبي على هامش مران الغد، للاطمئنان على حالتهم قبل المشاركة فى المران، استعدادا للقاء مصر المقاصة، في الدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل.