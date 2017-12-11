اتجاهات المستهلكين لعام 2018 : التكنولوجيا تتحول إلى عنصر بشري‎

المال - خاص : في محاولة لاستشراف المستقبل من وجهة نظر المستخدمين الأوائل، تستعرض وحدة اختبارات المستهلك من إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) الطبعة السابعة من تقريرها السنوي "اتجاهات المستهلكين العشر الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده". ويشير التقرير إلى تحول نموذجي تشهده الاتجاهات الاستهلاكية، و

المال – خاص : في محاولة لاستشراف المستقبل من وجهة نظر المستخدمين الأوائل، تستعرض وحدة اختبارات المستهلك من إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) الطبعة السابعة من تقريرها السنوي “اتجاهات المستهلكين العشر الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده”. ويشير التقرير إلى تحول نموذجي تشهده الاتجاهات الاستهلاكية، و يتوقع المستهلكون أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورا متزايدا الأهمية على الصعيد البشري. و ستعزز لغة الجسد، وتعابير الوجه والصوت قدرات الصوت واللمس للسيطرة على تفاعل المستهلك مع الأجهزة التقنية، وتسهيل عملية التكيف في ظل التغير التكنولوجي المتزايد. ونستعرض هنا هذه الاتجاهات العشر لعام 2018 وما بعده: 1. تحول الجسم ليصبح واجهة المستخدم الأساسية : يعتقد أكثر من نصف المستخدمين الحاليين لبرامج مساعدة الصوت الذكي، بضرورة استخدام لغة الجسد والتعبير والتنغيم واللمس للتفاعل مع الأجهزة التقنية، كما نتفاعل مع البشر، ويعتقد ثلثاهم أن هذا الأمر سيحدث في غضون 3 سنوات فقط. 2. تعزيز الخدمات السمعية : يفضل 63% من المستهلكين الحصول على سماعات تترجم اللغات بشكل مباشر، و يريد 52٪ منهم الحصول على سماعات تساعدهم على التخلص من صوت شخير أحد أفراد العائلة. 3. خبرات ومعلومات جديدة على الدوام : يعتبر 30% من المستهلكين أن التكنولوجيا الحديثة تصعب عليهم مهمة الحفاظ على مهاراتهم، إلا أنها تمنحهم خبرات جديدة بشكل مستمر، ويعتبر 46٪ من المستخدمين أن الإنترنت تتيح لهم تعلم المهارات ونسيانها بشكل أسرع من أي وقت مضى. 4. البث الاجتماعي : رغم تفوق وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا على وسائل الإعلام التقليدية، فإن نصف المستهلكين يقولون بأنه من الضروري التأكد من الحقائق المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. 5. الإعلانات الذكية : من الطبيعي أن تكون الإعلانات ذكية لأنها تعود بالنفع على أصحابها، و يعتقد أكثر من نصف المستخدمين للواقع المعزز والواقع الافتراضي أن الإعلانات ستكون على مستوى عال من الواقعية لأن الذكاء الاصطناعي قد يجعلها تحل محل المنتجات الحقيقية. 6. التواصل الاستثنائي : صرح 50% من المستخدمين بأنهم غير قادرين على معرفة الفرق بين صوت الإنسان الحقيقي والصوت الآلي، وعبر 40% من المستخدمين عن قلقه من التكلم مع هاتف ذكي قادر على التفاعل مع مزاجهم. 7. مجتمع ترفيهي : يعتقد 32٪ من الطلاب والموظفين، بأنهم ليسوا بحاجة إلى وظيفة لتطوير حياتهم، بينما رأى40 % أنه من الممتع الحصول على روبوت يعمل عنهم ويوفر لهم الدخل ويمنحهم وقت فراغ أكثر. 8. تجسيد الصور في غرفة : تخيل أن تكون قادراً على المشي في صورة تنعش ذاكرتك 3 من أصل 4 مستهلكين يعتقدون بأنه خلال 5 سنوات سيمكنهم الواقع الافتراضي من التجول ضمن صور موجودة في الهواتف الذكية. 9. شوارع معلقة في الهواء : تشهد العديد من المدن ازدحاما مرورياً خانقاً ولكن السماء لاتزال خالية من حركة المرور، و39٪ من المستهلكين يعتقدون أن مدنهم تحتاج إلى شبكة طرق مخصصة للطائرات بدون طيار والمركبات الطائرة، إلا أن العديد منهم أظهروا قلقهم من سقوط الطائرة بدون طيار على رءوسهم. 10. المستقبل المشحون : سيتطلب العالم المتصل الحصول على طاقة متنقلة، و يعتقد أكثر من 80% بأنه خلال 5 سنوات فقط سنحصل على بطاريات طويلة الأمد من شأنها أن تضع حدا للمخاوف المتعقلة بالشحن. و يقول مايكل بيورن، رئيس قسم الأبحاث في “وحدة اختبارات المستهلك بإريكسون”: “نحن على أبواب مستقبل جديد لأجهزة لا تحتوي على أزرار، أو مفاتيح ولا تحتاج إلى التحكم فيها رقميا عبر الهاتف الذكي، وفي الواقع قد يكون ذلك تغييرا ضروريا لأنه سيكون من الصعب للناس تعلم واجهة مستخدم جديدة لكل جهاز متصل بإنترنت الأشياء، لقد بات لزاماً علينا اليوم، التعرف على تعقيدات الأجهزة التي نستخدمها، ولكن في المستقبل، فإن الأجهزة ستتعرف عليك بدلاً عن ذلك، ولكي يصبح الأمر واقعاً، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على نقل بيانات التفاعل البشري المعقدة إلى المعالجات القائمة على السحابة، والاستجابة بشكل حدسي في غضون ميلي ثانية، وزيادة الطلب على خدمات الاتصال من الجيل الجديد “. وتستند الأفكار الواردة في تقرير “اتجاهات المستهلكين العشر الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده”، إلى الأنشطة البحثية العالمية لبحوث إريكسون على مدى أكثر من 22 عاما، واستنادا إلى بيانات استطلاعات الرأي عبر الإنترنت لمستخدمي الإنترنت المتطورين في 10 مدن كبرى حول العالم، أجريت في أكتوبر الماضى، وعلى الرغم من أن الدراسة لا تمثل سوى 30 مليون مواطن، فإن أرائهم المبكرة تعزز القدرة على استكشاف الاتجاهات المستقبلية.