ابو غالي موتورز تخفض أسعار طرازات سوبارو

أحمد عوضقررت شركة ابو غالي موتورز - وكيل سوبارو، تخفيض أسعار طرازات سوباروXV بمختلف فئاتها بنسبة تتراوح بين 5 و 6% وبقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه. وتراجعت أسعار سوبارو xv فئة الـ A/T F/O، بنسبة 6% لتصل إلى 375 ألف جنيه بدلًا من 400 الف، وبلغت أسعار "xv"فئة الـ A/T H/L نحو 465 أل

أحمد عوض

قررت شركة ابو غالي موتورز – وكيل سوبارو، تخفيض أسعار طرازات سوباروXV بمختلف فئاتها بنسبة تتراوح بين 5 و 6% وبقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار سوبارو xv فئة الـ A/T F/O، بنسبة 6% لتصل إلى 375 ألف جنيه بدلًا من 400 الف، وبلغت أسعار “xv”فئة الـ A/T H/L نحو 465 ألف جنيه مقارنة بـ 490 ألف جنيه خلال مارس الماضي من العام الجاري.

وأكدت “ابو غالي موتورز”، أن الفترة الحالية تشهد توافر طرازات سوبارو xv فقط، على أن يتم طرح الشكل الجديد من امبيريزا منتصف اكتوبر المقبل.

ويوضح الجدول التالي، تطور اسعار ابو غالي موتورز – سوبارو خلال الفترة من مارس الماضي حتى الآن:







الوكيل الطراز الفئة اسعار مارس اسعار يوليو مقدار التغير نسبة التغير% ابو غالي موتورز سوبارو Xv A/T F/O 400 375 25- 6%- A/T H/L 490 465 25- 5%-

إعداد – المال القيمة: باﻷف جنيه