ابو المكارم: تنسيق لإقامة الدورة الخامسة لمجلس الاعمال «المصري- الهندى» بنيودلهى

كشف خالد ابو المكارم رئيس مجلس الاعمال المصري الهندى عن أنه جارى التنسيق للاقامة الدورة الخامسة من مجلس الاعمال بمشاركة الجانبين ومن المزمع أن يتم أنعقاده فى الهند ، بعد أن قامت مصر بأستضافة الدورة السابقة، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد انعقاده .

وأضاف ابو المكارم أن الهدف من أقامة المنتدى المشار اليه بالاعلى لتعزيز التعاون الاقتصادى وتوطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين ، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطوير الفرص التجارية المشتركة .

كما تسعى الدورة الخامسة لمجلس الاعمال المصري الهندى إلى تعزيز الشراكات وتعميق العلاقات التجارية بين رجال الأعمال والشركات فى الهند ومصر ، وتوسيع شباكتهم التجارية واستكشاف فرص جديدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية ، وفقا للابو المكارم .

وحول أستثمارات هندية جديدة من المقرر أن يتم ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة ، أوضح أبو المكارم أن هناك مقترح يتم دراسته فى العديد من المجالات على سبيل المثال فى قطاع الرعاية الصحية والذى يهدف إلى تطوير أدوات شاملة لتقييم المخاطر لتوجيه عملية صنع القرار فى الوقاية الأولية من أمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكتة الدماغية وطب الكلى ، ومركز الرعاية الصحية الرقمية وتجربة المريض من (عمل الفحوصات ، والتجارب السريرية)

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهند ناريندا مودي فى خلال الشهر الماضى قام بزيارة رسمية إلى القاهرة أمس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أستمرت لمدة يومين ، وأجتمع مودى خلال الزيارة مع نظيره المصري وسلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين ، وابناء الجالية الهندية بالقاهرة .

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يناير الماضى فى زيارة رسمية إلى الهند وهى الثالثة من نوعها ، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية من ضمنها تنمية التجارة والاقتصاد ، وتزامنت تلك الزيارة مع مرور 75 عاما على أقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند .

و تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر حوالى 3.2 مليار دولار فى عدد 52 مشروعًا فى مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، بحسب بيان صادر أول أمس عن وزارة التجارة والصناعة.

وتشمل بعض الاستثمارات الهندية الرئيسية فى مصر، شركة تى سى آى سانمار (بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي)، الإسكندرية كاربون بلاك، كيرلوسكار ، دابر إنديا ، فليكس بى فيلمز ، سكيب للأصباغ، جودريج، ماهيندرا ومونجينى، وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 35000 مصرى.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والهند خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 144 مليونًا و160 ألف دولار، وفقا للاحدث أحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء . ويرتكز التبادل التجارى بين البلدين في قطاعات : وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 100.503 مليون دولار وفواكه وثمار صالحة للأكل 21.904 مليون دولار وقطن 7.165 مليون دولار ورخام وأسمنت 5.669 مليون دولار ومنتجات كيماوية غير عضوية 3.261 مليون دولار