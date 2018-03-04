ابن سينا ورامكو والمتحدة للأدوية تعتزم الاستئناف على حكم تغريمها 5.58 مليار جنيه

جهاد سالمتعتزم شركات ابن سينا فارما، ورامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية، والمتحدة للصيادلة، الاستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 5.58 مليار جنيه، جراء الاتفاق على توحيد السياسة البيعية والتسويقية، وتقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات، بشكل أضر بالقطاع.وأعلن جهاز حم

جهاد سالم

تعتزم شركات ابن سينا فارما، ورامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية، والمتحدة للصيادلة، الاستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 5.58 مليار جنيه، جراء الاتفاق على توحيد السياسة البيعية والتسويقية، وتقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات، بشكل أضر بالقطاع.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الحكم فى بيان صحفى أمس الأول، موضحاً أن الشركات الأربع خالفت القانون 3 لسنة 2005.

وأضاف أن الاتفاق أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب فى تقليص هامش ربحها، كما قلل من قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ما تسبب فى فقدانها عملاء، وخروج بعضها من السوق، كما امتد الأثر ليطال المواطن الذى فقد قدرته على الحصول على الدواء المناسب، لعدم توافره، خاصة بالمناطق النائية.

وقال عمر عبد الجواد، المدير التنفيذى لشركة ابن سينا، إنها ستلجأ لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فى القضية من بدايتها.

وأشار إلى أنه لم يتم إخطار الشركة بقيمة الغرامة، ورفض الإفصاح عن موعد إقامة دعوى الاستئناف.

وأشار وليام مهنى، رئيس شركة رامكو فارما، إلى أن هناك اجتماعا اليوم، مع المستشار القانونى، لبحث رفع الاستئناف قبل انقضاء المدة المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام.

وقال إن نصيب شركته من الغرامة يزيد عن 500 مليون جنيه، ويعد أقصى عقوية.

فيما أشار محمد جلال، مدير عام شركة المتحدة للصيادلة، إلى أنه تم توكيل الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم، وسيتم السير فى إجراءات الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة.