ابن سينا للفنادق تضخ 3.5 مليار جنيه في مشروعين بأكتوبر والفيوم

تستعد شركة ابن سينا للقرى والفنادق السياحية لضخ 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى لتنفيذ مشروعين سكنيين بمحافظة الفيوم ومدينة السادس من أكتوبر.

وقال عاطف إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها حصلت مؤخراً على قطعتى أرض، الأولى بنظام الشراء فى محافظة الفيوم على مساحة 6.5 فدان، ليتم استخدامها فى تنفيذ مشروع سكنى خدمى إدارى يشمل 2000 وحدة بجانب عدة وحدات فندقية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع الثانى فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 19 فدانًا وستقوم الشركة بتطويره بالشراكة مع أحد المستثمرين «مالك الأرض»، لإقامة كومباوند سكنى متكامل الخدمات باستثمارات مبدئية 1.5 مليار جنيه.

ولفت إبراهيم إلى أن الشركة فضلت الدخول فى شراكات لسرعة التنفيذ وتدوير واستغلال رأس المال، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها السوق مؤخراً من ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الأراضى.

وأوضح أن «بن سينا» أرجأت البدء فى تنفيذ المشروعين إلى نهاية العام لحين وضوح الرؤى واستقرار الدولار وأسعار الخامات والتعرف على اتجاهات السوق والقدرة على إعداد دراسات سليمة للمشروعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المتلاحقة فى تكاليف التنفيذ تصعب مهمة الشركات فى إعداد دراسات وطرح مشروعات جديدة للتسويق.

وشهدت أسعار مواد البناء قفزات متتالية على مدار العام الماضى خاصة بعد تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، وعلى سبيل المثال قفز طن حديد التسليح من 4500 جنيه بداية 2016 إلى ما يقرف من 10 آلاف جنيه فى المتوسط حاليًا.

وقال إن شركته تكثف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمشروعها «سيسليا لاجونز» بمطروح لتسليمها خلال العام الجارى وتضم حوالى 250 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات تجارية واكوا بارك على مساحة 3 و8 أفدنة على التوالى.

وأضاف أن الشركة أرجأت تسويق الجزء التجارى بالمشروع لحين الانتهاء من تنفيذه بالكامل وسيتم طرحه بالتزامن مع اقتراب مواعيد تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى.

وتقع «سيسليا لاجونز» على 123 فدانًا بمطروح، وتضم خدمات متنوعة، ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية حوالى 410 وحدة، والثالثة حوالى 310 وحدة وعددًا من الفنادق.