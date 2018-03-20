ابن سينا للأدوية توزع 20 منتجًا لصالح نوفو نورديسك الدنماركية

جهاد سالم ومصطفى طلعتقال محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما للأدوية، إن العقد مع شركة نوفو نورديسك الدنماركية لتوزيع منتجاتها في مصر، يتضمن توزيع أكثر من 20 مستحضر علاج مرضى السكر. وأوضح محجوب، خلال كلمته بحفل توقيع عقد مع شركة نوفو نورديسك الدنماركية لتوزيع منتجاتها

جهاد سالم ومصطفى طلعت

قال محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما للأدوية، إن العقد مع شركة نوفو نورديسك الدنماركية لتوزيع منتجاتها في مصر، يتضمن توزيع أكثر من 20 مستحضر علاج مرضى السكر.



وأوضح محجوب، خلال كلمته بحفل توقيع عقد مع شركة نوفو نورديسك الدنماركية لتوزيع منتجاتها في مصر، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية تم بعد مراجعة الشركة الدنماركية للظروف التسويقة، ومدى استعدادها لتوفير اشتراطات حفظ الأدوية، طبقاً للمعاير الدولية.

وأشار محجوب إلى أن الحصة السوقية للشركة في مجال توزيع الأدوية تقترب من 20%، وتتضمن تعاقدات مع القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص.