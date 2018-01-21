ابن سينا للأدوية ترفع حصتها السوقية إلى 19.24%

مصطفى طلعت:قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية إن التقارير الشهرية الصادرة من شركة "اي إم إس" (المتخصصة في تقارير وأبحاث سوق الدواء) كشفت عن ارتفاع الحصة السوقية لإبن سينا إلى 19.24% بنهاية 2017، مقارنة بحصة سوقية قدرها 16.86% في 2016.وأشارت "ابن سينا" للأدوية، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أ

مصطفى طلعت:



قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية إن التقارير الشهرية الصادرة من شركة “اي إم إس” (المتخصصة في تقارير وأبحاث سوق الدواء) كشفت عن ارتفاع الحصة السوقية لإبن سينا إلى 19.24% بنهاية 2017، مقارنة بحصة سوقية قدرها 16.86% في 2016.



وأشارت “ابن سينا” للأدوية، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أن إحصائيات “أي إم إس” تفوق ما ذكر في تقرير القيمة العادلة عن العام المالي 2017، والمقدرة فيها الحصة السوقية عند 18.8%.



وذكر تقرير “أي إم إس” أن معدل نمو مبيعات ابن سينا عن 2017، بالمقارنة بالعام السابق قد فاق معدل النمو الكلي لسوق مبيعات الدواء للصيدليات والذي بلغ 20.02% عن الفترة ذاتها.



جدير بالذكر ان “ابن سينا” فارما، والتي تم طرحها بالبورصة مؤخراً، تعد ثاني اكبر شركة لتوزيع الدواء بالسوق المصري منذ العام 2014، حسب تقرير الاي ام إس نفسها.