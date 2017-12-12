ابن سينا للأدوية تخطط لرفع حصتها السوقية إلى 19%

جهاد سالم ومصطفى طلعت قال عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما للأدوية، إن شركته تخطط للوصول بالحصة السوقية إلى 19% بمجال توزيع الأدوية حتى نهاية العام الحالي، مقارنة بحصة بلغت 17.4 % بنهاية 2016. وأشار "عبدالجواد" - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر إدارة البورصة بمناسبة بدء ال

جهاد سالم ومصطفى طلعت

قال عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما للأدوية، إن شركته تخطط للوصول بالحصة السوقية إلى 19% بمجال توزيع الأدوية حتى نهاية العام الحالي، مقارنة بحصة بلغت 17.4 % بنهاية 2016.

وأشار “عبدالجواد” – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر إدارة البورصة بمناسبة بدء التدوال على أسهم ابن سينا فارما – إلى أن شركته تخطط للوصول بالمبيعات إلى 9.6 مليار جنيه، بنهاية هذا العام مقابل 7.6 مليار محققة في العام الماضي.

ولفت إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الإصلاحات الأخيرة وأهمها تحرير سعر الصرف,والطفرات التي تشهدها البورصة شجعت الشركة على اتخاذ خطوة الطرح من خلال البيع المباشر وزيادة رأس المال، التي سيستخدم جزء كبير منها للتوسع في السوق المصرية.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة اليوم أسهم شركة ابن سينا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى رئيس شركة ابن سينا وممثلين لشركة بلتون المالية القابضة التي قامت بدور مدير الطرح.

يذكر أن الأحد الماضي شهد تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص على نحو 269.4 مليون سهم تمثل 40.1% من أسهم الشركة المصدرة وبقيمة إجمالية اقتربت من 1.6 مليار جنيه.