ابن سينا للأدوية تخطط لرفع الحصة السوقية إلى %26

■ عبدالجواد: مليار جنيه قيمة مبيعات الشركة بالمناقصات الحكوميةجهاد سالم ومصطفى طلعتتسعى شركة ابن سينا فارما، لزيادة حصتها السوقية، فى مجال توزيع الأدوية لتصل إلى %26، خلال 5 أعوام المقبلة، من خلال ضخ استثمارات جديدة تقدر بين 150 إلى 200 مليون جنيه.قال عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لابن سينا ف

■ عبدالجواد: مليار جنيه قيمة مبيعات الشركة بالمناقصات الحكومية

جهاد سالم ومصطفى طلعت

تسعى شركة ابن سينا فارما، لزيادة حصتها السوقية، فى مجال توزيع الأدوية لتصل إلى %26، خلال 5 أعوام المقبلة، من خلال ضخ استثمارات جديدة تقدر بين 150 إلى 200 مليون جنيه.

قال عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لابن سينا فارما للأدوية، إنها تتوقع أن تتجاوز الحصة السوقية لها فى مجال توزيع الدواء حاجز %26 خلال 5 أعوام المقبلة مقابل %19.3 حالياً، بالتزامن مع تنفيذ الخطط التوسعية عبر إنشاء فروع جديدة وتنمية شبكة التوزيع.

أكد عبدالجواد، فى تصريح لـ«المال» أن «ابن سينا» سجلت مبيعات بقيمة مليار جنيه تقربيا من المناقصات الحكومية خلال 2017، وتخطط لزيادتها فى الفترة المقبلة.

أوضح أن مبيعات المناقصات فى قطاع الأدوية بشكل عام ارتفعت بين 25 و30 %، على مدار 5 أعوام الماضية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركة فى المناقصات استحوذت على %10 من إجمالى العام الماضى، وتحتل الشركة وصافة الترتيب بعد الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

أكد أن «ابن سيناء» تتفاوض بشكل مستمر مع شركات عالمية لإنتاح الدواء بغرض توزيعها فى السوق المحلية، موضحاً أن هذه الأمور تحتاج إلى فترة طويلة من المباحثات من إجراءات فحص نافى للجهالة قبل توقيع العقود.

لفت إلى أن سوق الدواء المصرية تنمو بمعدلات تصل إلى %17 سنوياً، وهناك اهتمام حكومى بالقطاع، لا سيما مع توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على شركات صناعة السجائر، والأسمنت لدعم قطاع التأمين الصحى.

أوضح أن الشركة ضخت استثمارات 150 مليون جنيه خلال 2017، كما تخطط لاستثمار بين 150 و200 مليون جنيه أخرى خلال العام الجارى، للوصول بحجم الاستثمارات الإجمالية إلى 700 مليون جنيه وفق الخطة الخمسية للشركة.